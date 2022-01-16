Милинкович-Савич ассистирует как Златан. ВИДЕО обзор матча Салернитана - Лацио

Вашему вниманию видео обзор матча Салернитана - Лацио, которые встречались в 22-м туре итальянской Серии А. Уже на седьмой минуте римляне забили свой первый гол – классный пас пяткой на Иммобиле отдал Милинкович-Савич. Затем Чиро оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров Серии А – у него уже 17 забитых мячей. А разгром оформил Лаццари. Лацио занимает шестое место, Салернитана – последняя.

Итальянская Серия А. 22-й тур

Салернитана – Лацио 0:3

Голы: Иммобиле 7, 10, Лаццари 66