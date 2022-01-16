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Милинкович-Савич ассистирует как Златан. ВИДЕО обзор матча Салернитана - Лацио
Смотреть видео обзор матча Салернитана - Лацио, чемпионат Италии, 15 января 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Салернитана - Лацио, которые встречались в 22-м туре итальянской Серии А. Уже на седьмой минуте римляне забили свой первый гол – классный пас пяткой на Иммобиле отдал Милинкович-Савич. Затем Чиро оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров Серии А – у него уже 17 забитых мячей. А разгром оформил Лаццари. Лацио занимает шестое место, Салернитана – последняя.
Итальянская Серия А. 22-й тур
Салернитана – Лацио 0:3
Голы: Иммобиле 7, 10, Лаццари 66
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