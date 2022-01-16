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Милинкович-Савич ассистирует как Златан. ВИДЕО обзор матча Салернитана - Лацио

Италия
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Смотреть видео обзор матча Салернитана - Лацио, чемпионат Италии, 15 января 2022

Милинкович-Савич ассистирует как Златан. ВИДЕО обзор матча Салернитана - Лацио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Салернитана - Лацио, которые встречались в 22-м туре итальянской Серии А. Уже на седьмой минуте римляне забили свой первый гол – классный пас пяткой на Иммобиле отдал Милинкович-Савич. Затем Чиро оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров Серии А – у него уже 17 забитых мячей. А разгром оформил Лаццари. Лацио занимает шестое место, Салернитана – последняя.

Итальянская Серия А. 22-й тур
Салернитана – Лацио 0:3
Голы: Иммобиле 7, 10, Лаццари 66

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Салернитана Сергей Милинкович-Савич
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