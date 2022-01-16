Автобус и Шпорс в его колеса. В провале каденции Андрея Шевченко в Дженоа виноваты все

"Ощущается грустный вкус былых времен в решении уволить Андрея Шевченко. Продолжаются постоянные бурные смены тренеров, характерные для эры предыдущего владельца Энрико Прециози. А это фаны надеялись не увидеть больше никогда", - заявил Марко Лигуори из Pianeta Genoa. Действительно, американские наследники Прециози, получившего кличку "поедатель тренеров", пошли по его пути. Постоянные колебания маятника в последние дни между стопроцентным увольнением и продолжением говорят многое о клубе.

Впрочем, к такой атмосфере приложил руку и сам Шевченко. Доведя команду до 19-го места, впервые в истории лишь одной победы в первом круге, трех очков в девяти турах Серии А своей каденции. Единственную победу он добыл лишь в Кубке - 1:0 над "Салернитаной". И символично, что его последним стал проигранный матч того же Кубка на "Сан Сиро" против "Милана", где его встретили очень тепло. Контраст между теплом почти родного клуба и пронизывающим ветром Генуи был очевиден. Холодно было и ему, и от него.

Без плана и штаба

Прежде всего, Шевченко, конечно, ошибся, начиная клубную тренерскую карьеру с аутсайдера лиги Топ-5. Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан долгие годы, через обучение, тренировку дублирующих составов и/или работу ассистентом готовили себя сразу же к Топ-клубам. Антонио Конте, Дженнаро Гаттузо, Фрэнк Лэмпард начинали с низших дивизионов. Причем работали там неудачно. Тем не менее, набирали опыт.

Есть и третий вариант начала, также весьма логичный. Возглавить гранда более скромной лиги. Так сделали Филипп Коку, Франк Де Бур, Стивен Джеррард, Венсан Компани. ПСВ, "Аякс", "Рейнджерс", "Андерлехт" в своих лигах немало очков набирают будто по инерции. Что дает время вздохнуть, поработать, заложить фундамент.

Конечно, неудача в "Дженоа" вовсе не означает, что карьера Шевченко даже серьёзно затормозила. Те же Конте и Лэмпард после неудачных каденций сразу же получили назначения в Топ-клубы. Луис Энрике после провала в своей первой команде - "Роме" - получил приличную "Сельту", а после нее прыгнул в "Барселону". Франк Райкард, как и Шева, начал со сборной родной страны, затем стал первым тренером за сто лет, опустившим роттердамскую "Спарту" во второй дивизион. Следующая его команда после этого? "Барселона".

Также Шевченко ошибся, приходя в команду Серии А без сильного штаба. Все игроки и тренеры, приходящие в эту лигу, сразу же, не сходя с места, заявляют, что здесь помешаны на тактике как нигде. Да, до сих пор. Причем не важно, играет ли команда в атакующий или оборонительный футбол. Здесь всегда все продумано до мелочей и роль тренера огромна.

В Геную не приехал ни Рауль Рианчо, ни Андреа Мальдера. Мауро Тассотти никогда сильным тактиком не считался. А Андреа Адзалин, конечно, не просто физрук, а известный теоретик, автор книг, уважаемый лектор. Но опять же, речь о книгах и лекциях по физподготовке, а не тактике. Сразу переквалифицироваться невозможно. Да и в своей области теоретикам всегда нужно много времени для того, чтобы завести команду. Здесь времени ни у кого не было.

В принципе, вся концепция тренерского штаба Шевченко - концепция методиста, теоретика. Концепция развития. Построения игры с глубокого фундамента. Его первая кампания в сборной также была неудачной. Но там он получил время. В аутсайдере никто времени не получает. Тем более - в Серии А, где увольняют тренеров постоянно. И тем более - в "Дженоа", где за 128 лет существования сменились уже 102 тренера. Преемник украинского специалиста будет девятым за пять с половиной последних лет.

Шпоры в колеса

В "Дженоа" особенно не стоило идти. Что я уже подробно раскрывал в . Gazzetta Dello Sport подсчитал, что летом клуб произвел 50 трансферов на вход/выход, Transfermarkt насчитал 60, а за год до этого - все 80. Без какой-либо программы. Игровые минуты в предыдущем сезоне в лиге получили 35 человек, в нынешнем - уже 32 и будет больше. Такой свистопляской невозможно руководить эффективно, особенно неопытному тренеру. И о каком строительстве здесь может идти речь?

Шевченко явно понадеялся на то, что со сменой владельца свистопляска прекратится. Но сразу её прекратить невозможно. Здесь в любом случае нужно было разгребать завалы очень долго. Тем более, что Генеральный директор остался тем же, спортивный - также поначалу, бывший президент остался в Совете Директоров. Слишком много интересантов. Затем же пришёл новый президент, личный врач Сильвио Берлускони с нулём опыта в футболе. Пришёл новый спортивный директор с нулем опыта в итальянском футболе.

В итоге образовались несколько полюсов. Президент Альберто Дзангрилло заявлял, что решать судьбу тренера - не его работа (а в чем тогда его работа?). Спортдир Йоханнес Шпорс, работавший в орбитах Ральфа Рангника, "Ред Булл" и Романа Абрамовича, взял курс на трансферы из-за границы.

Причем не из клубов ни Рангника, ни "Ред Булл" и ни Абрамовича. А из "Янг Бойз", "Штурма", из Второго английского дивизиона. То есть не готовых к весьма специфической и очень сложной Серии А.

Шпорс при согласии американских владельцев клуба работал так, будто турнирной таблицы и вовсе не существует. Закладывал фундамент. Не понимая, что для начала нужно обеспечить себе законное право на стройплощадку, то есть место в Серии А, и расчистить её от хлама. Типичная ошибка для 39-летнего спортдира, никогда не работавшего в аутсайдерах и лишь полтора года вообще работавшего на такой должности. Типичная ошибка для выходцев из США, где нет вылетов из Высшего дивизиона.

Как сообщают СМИ, такую политику Шевченко не воспринял совершенно. Он требовал игроков с опытом в Серии А из Топ-клубов, способных помочь прямо сейчас. Миранчука из "Аталанты", Кастильехо из "Милана". Sky заявляет, что именно конфликт со Шпорсом на эту тему и стал последней каплей, переполнившей чашу. Да, вначале назначать главного тренера, а лишь затем - спортивного директора - также было ошибкой новых владельцев. Не случайно кандидаты на смену Шеве росли в той же лиге, что и Шпорс - немецкой.

В последние годы американцы купили два клуба, боровшихся за выживание в Серии А - "Фиорентину" и "Специю". В обоих они старались не делать резких движений, оставили главного тренера, меняли руководство клубом постепенно и осторожно. И удержались в Серии А. В "Дженоа" американцы решили ломать все сразу, сразу же сменили тренера, теперь сменили ещё одного...

Без прогресса

Разумеется, провал и самого Шевченко очевиден. Травмы, часто выбивавшие авторов 14-ти из 17-ти голов команды, календарь с матчами против грандов - оправдание лишь частичное. В ноябре-декабре почти все гранды ослабели, почти все аутсайдеры отбирали очки у них. Уж точно яростно боролись, а не влетали без борьбы. Безоговорочно лучшие матчи в концовке года унылые "Милан", "Ювентус", "Рома" и "Лацио" отыграли против "Дженоа".

От травм также страдали все. "Специя" - не меньше "Дженоа", Тьяго Мотте приходилось часто ставить игроков не на их позиции. У Шевченко такого почти не было. От неопытности страдал тот же Мотта, до этого сезона тренировавший клубы Высших дивизионов в ровно десяти матчах, тренер "Венеции" Паоло Дзанетти не тренировал в таких вообще. Новый тренер "Удинезе" Габриэле Чоффи, также с нулевым опытом в Высших дивизионах, победил уже в своём втором матче Серии А. Шевченко так там и не побеждал.

Украинский специалист был призван принести тактическую стабильность команде, менявшей тактику в каждом матче. Он ушёл в другую крайность, не меняя 3-5-2, которую, как признавал, не любит. Заявил, что при таких игроках не может перейти на любимую схему 4-3-3. Но попробовать можно было. Особенно - после первых январских трансферов. Он перешёл лишь в своем последнем матче, в Кубке против "Милана". И это уже выглядело гораздо интереснее, в первом тайме гранд был полностью переигран.

Шевченко то выходил с четырьмя центральными защитниками, то есть глухой обороной, то с тремя центральными нападающими плюс атакующим полузащитником. Двойка форвардов всегда уходила далеко вперёд, прессинговала лишь она и вяло. Потому связать комбинационную игру не получалось. Лишь возле своих ворот, где защитники раз за разом обрезались и привозили. Да, постепенно число этих ошибок сокращалось, но они оставались. При настолько разобранной игре в атаке.

При нем ни разу "Дженоа" не сохранила тот же стартовый состав в двух матчах подряд. Не из-за травм, из-за решений тренера. 1:19, 0:27, 3:24, 1:17 - такой статистики по ударам по воротам так часто не позволял себе ни один аутсайдер. В конце концов, Шевченко принимал команду над зоной вылета, а по забитым - вообще десятой. При нем атака исчезла сразу, и остались лишь "автобусы". При нем не появилась страсть к борьбе, осознание борьбы за выживание. Игроков постоянно обвиняли прежде всего в безразличии.

Команда, традиционно известная прежде всего своей жесткостью, грубостью, перестала играть жестко, перестала фолить. Проиграла дерби и не менее знаковый матч против "Специи" в плане борьбы. Постоянные разговоры тренера о том, что выживание в Серии А для "Дженоа" будет как Скудетто или даже как победа в Лиге Чемпионов, расхолаживали ее, отбивали желание бороться. Создавали ощущение отмазок. Ведь состав генуэзцев уж точно никак не слабее составов "Салернитаны", "Венеции" и "Специи".

Тренер говорил о внедрении жажды борьбы и одновременно о схожести футбола с шахматами (в которые, как долго рассказывал местным СМИ, очень любит играть), о желании построить игру с основ. Ни того, ни другого и близко не было видно.

Что дальше? Отчаиваться Шевченко точно не следует. Нужно помнить о карьерах Конте, Райкарда, Луиса Энрике. В той же Италии Стефано Пиоли, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри долгие годы барахтались между неудачами. Тот же Мотта в десяти матчах в "Дженоа" в 2019-ом году выглядел не лучше, ужасно, но получил шанс в "Специи". Роберто Де Дзерби вылетел из Серии А подряд с "Палермо" и "Беневенто", но сразу же получил шанс в крепком "Сассуоло". Нужно извлечь уроки и двигаться вперёд.