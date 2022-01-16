Аталанта – Интер | Онлайн матча | Аудио

Аталанта – Интер онлайн-трансляция матча чемпионата Италии будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 16 января, в 21:45 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Руслан Малиновский получил отдых в поединке Кубка Италии посреди недели, поэтому есть большая вероятность увидеть его в стартовом составе сегодня. Для его Аталанты поединок против Интера – большой вызов и возможность проверить свои силы на фоне лучшей команды страны. Миланцы сейчас возглавляют Серию А, а в середине недели выиграли Суперкубок Испании.

Комментатор матча – Егор Старков

Режиссер трансляции – Егор Старков