Серия А. Маятник вновь качнулся и Верона вновь в Топ-10

Серия А. 22-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Скамакка 54, Дефрель 67 - Капрари 37, Барак 44, 57 (пен.), 90+4

Слово "стабильность" не знакомо "Сассуоло" и "Вероне". Они все никак не могут закрепиться в Топ-10. "Нероверди" - из-за двух побед уже в восьми последних матчах, но прежде всего - одной в семи дома. В 19-20 турах на своём стадионе они были разгромлены "Болоньей" и не пробили "Дженоа". Затем все, что не залетело там, залетело в Эмполи - 5:1. Но затем вновь вернулись домой. "Верона" же к этому матчу подошла с двумя победами в восьми, обеими в гостях. После поражения дома от "Салернитаны". Так что тенденция сохранилась.

Мячом владели больше хозяева, но преимущество гостей по ударам по воротам и в целом по игре поначалу было очевидным. Мячи свистели в штрафной Консильи, их и блокировали защитники, и закручивали неточно форварды, и отбивал вратарь. Гол отменили из-за офсайда. "Сассуоло" к концу тайма проснулся, но именно тогда пропустил. Барак отдал Капрари, тот мощно пробил метров с 12-ти. В бардаке после подачи углового мяч попал в Барака и залетел в ворота. Барак и Тамез затем не попали и не сделали счёт 3:0.

Затем началась перестрелка на равных. Скамакка извернулся и забил акробатическим ударом. Кирикеш сыграл рукой в своей штрафной, и Барак пробил Консильи, хотя тот был близок к сейву. Угловой - и Дефреля оставили совсем свободным для удара головой. После чего уже "Верона" заиграла осторожнее, на удержание. Эффективно. Ещё и Барак забил четвёртый.

Теперь "Эллас" в Топ-10, на ее краю.