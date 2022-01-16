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Аталанта - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Бергамцы не очень удачно выступают дома в текущем сезоне

Аталанта - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Клуб из Бергамо поражает своей стабильностью в топ-4 чемпионата Италии, однако на большее команда, в которой выступает Руслан Малиновский, пока зацепиться не может. "Интер" посреди недели выиграл Суперкубок Италии, а также лидирует в чемпионате страны: прекрасная завязка для того, чтобы считать этот матч не только центральным в Италии, но и во всей Европе.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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