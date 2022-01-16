Италия
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Аталанта - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Бергамцы не очень удачно выступают дома в текущем сезоне
Клуб из Бергамо поражает своей стабильностью в топ-4 чемпионата Италии, однако на большее команда, в которой выступает Руслан Малиновский, пока зацепиться не может. "Интер" посреди недели выиграл Суперкубок Италии, а также лидирует в чемпионате страны: прекрасная завязка для того, чтобы считать
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