Аталанта - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Клуб из Бергамо поражает своей стабильностью в топ-4 чемпионата Италии, однако на большее команда, в которой выступает Руслан Малиновский, пока зацепиться не может. "Интер" посреди недели выиграл Суперкубок Италии, а также лидирует в чемпионате страны: прекрасная завязка для того, чтобы считать этот матч не только центральным в Италии, но и во всей Европе.

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