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Малиновский пропускает игру с Интером из-за коронавируса

Италия
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Также положительный тест у Иличича

Малиновский пропускает игру с Интером из-за коронавируса

Фото: facebook.com/atalantabc

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В матче 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" играет на выезде миланского "Интера".

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский и форвард Йосип Иличич не попали в заявку команды Джан Пьеро Гасперини на этот поединок.

Как сообщает издание Football Italia, украинец и словенец получили положительные тесты на коронавирус перед игрой с "нерадзурри".

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. В свою очередь 33-летний Иличич сыграл в 19 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.

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В статье: Руслан Малиновский Йосип Иличич Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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