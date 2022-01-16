Малиновский пропускает игру с Интером из-за коронавируса

В матче 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" играет на выезде миланского "Интера".

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский и форвард Йосип Иличич не попали в заявку команды Джан Пьеро Гасперини на этот поединок.

Как сообщает издание Football Italia, украинец и словенец получили положительные тесты на коронавирус перед игрой с "нерадзурри".

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. В свою очередь 33-летний Иличич сыграл в 19 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.