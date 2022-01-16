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Директор Интера: Другом, которого Дибала искал на трибуне, определенно был не я

Италия
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Маротта прокомментировал слухи к Пауло со стороны "нерадзурри"

Директор Интера: Другом, которого Дибала искал на трибуне, определенно был не я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта высказался насчет слухов об интересе "нерадзурри" к нападающему туринского "Ювентуса" Пауло Дибале.

"Другом, которого Дибала искал вчера на трибуне, определенно был не я, потому что я был дома.

Когда подходит к завершению срок контракта такого игрока, как Дибала, очевидно, что им интересуются сильнейшие клубы, однако мы укомплектованы в атаке, у нас четыре отличных футболиста.

Мы внимательно изучаем варианты на рынке и должны знать о сильнейших кандидатурах. Но в то же время мы должны максимально уважительно относиться к нашим игрокам", – рассказал Маротта.

Напомним, аргентинский форвард не может дойти соглашения с руководством "Юве" насчет нового контракта. А во вчерашнем матче Серии А с "Удинезе" Дибала не праздновал свой гол, а недовольно посмотрел в ложу боссов туринцев.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Пауло Дибала Беппе Маротта
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Источник:
Gianluca di Marzio

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