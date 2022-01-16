Серия А. Аталанта - Интер 0:0. Индзаги как Конте

Серия А. 22-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 0:0

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Де Роон, Фройлер, Коопмейнерс, Пеццелла, Пашалич (Дзаппакоста 90), Пессина (Миранчук 78), Муриэль (Пикколи 86)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д'Амброзио, А. Бастони (Де Фрай 83), Дармиан (Думфриз 66), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль 66), Перишич, Санчес (Корреа 67), Джеко (Лаутаро Мартинес 82)

Предупреждения: Де Роон 37, Паломино 84 - Брозович 42, Чалханоглу 62

Главный арбитр: Давиде Масса

Хакан Чалханоглу и Симоне Индзаги назвали этот матч игрой за Скудетто. Несколько преувеличили, поскольку "Аталанта" все еще была далековата. В принципе, это был ее практически последний шанс вернуться в такую борьбу. Но больше она беспокоилась о "Ювентусе" с пятого места, который уже сравнялся по очкам. Для самого "Интера" матч также был крайне важен. "Милан" преследует, серию из восьми побед не хочется прерывать. Индзаги требовал не поддаваться эйфории после драматичной победы в Суперкубке в среду. Важное требование.

Ранее матчи "Аталанта" - "Интер" были яркой драматичной перестрелкой, обычно с победой бергамцев. Затем же пришел Антонио Конте и матчи превратились в вязкие жесткие нервные битвы, в которых чаще побеждали миланцы. В первом круге нынешнего сезона вернулась перестрелка - 2:2 с доминированием команды Гасперини. Такою игру ожидал Индзаги и сейчас. Впрочем, его команда несколько сдала в интенсивности в последнее время, устала после 120-ти минут Суперкубка. А "Аталанта" вообще не в лучшей форме, дома же и вовсе слабовата.

Первый тайм вышел точно в стиле Конте. "Интер" владел мячом 63 процента времени, но этот показатель был совершенно обманчивым. Вся игра шла у его ворот в попытке преодолеть традиционный убийственный высокий прессинг "Аталанты". Большей частью получалось, опасных обрезок почти не было. Но пока проходили прессинг, теряли время для быстрых атак. У хозяев при перехватах мяча также ничего не получалось. Удары блокировали, а обычно с ними или последним пасом задерживались. Общий счет первого тайма по ударам - 4:3.

Именно во время давления "Аталанты" лучший момент в игре создал "Интер". Два. Джеко замыкал головой навес немного неточно. Контратаку Санчес завершал классным ударом - Муссо откровенно спас. А когда в последние минут 15 гости уже перехватили инициативу, хозяева наконец-то создали. Пессина пробивал головой. Слабо и по центру.

Второй тайм уже начался серьезными обрезками "Интера". Коопмейнерс пробил издали по центру. Пессина и вовсе прорвался один-на-один. Во втором эпизоде Ханданович блестяще спас, отбив ногой. Команда словенца поняла, что пора менять игру, начала переводить ее центр тяжести на половину поля соперника. Успешно. С середины тайма начались моменты. Джеко прорвался слева, прострелил мимо Муссо, и лишь Пеццелла отчаянно снял мяч с ноги Дармиана. Затем Джеко уже замыкал головой навес с трех метров. Мимо! Муссо отбил удар Видаля.

"Аталанта" в свою очередь поняла, что пора просыпаться. Пашалич замкнул навес головой чуть неточно. Муриэль отобрал у Бастони, прорвался один-на-один, но пробил низом слабовато и в ближний угол. Пашалич прорвался слева, но пробил в ближний угол. Вновь Ханданович. Пробил туда и Д'Амброзио в ответе с угла вратарской. Не попал. Да, концовка наконец-то получилась яркой.

Пятая ничья в семи последних очных матчах. И даже не удивляет, что нулевая. "Аталанта" наколотила шесть убитому коронавирусом и травмами "Удинезе", но до этого не забила "Дженоа" и получила 1:4 от "Ромы". Да еще и сама убита. В заявке из известных полевых игроков сегодня были не совсем здоровые Пикколи и Дзаппакоста, уходящий Миранчук и юный Скальвини. Руслан Малиновский и Йосип Иличич, похоже, вылетели из-за коронавируса. Даже пришлось перейти на 4-3-3. Она рада, что не проиграла дома, где по очкам даже не в Топ-10 лиги.

"Интер"? Он также выглядел не лучшим образом в матчах против "Торино", "Лацио" и "Ювентуса". Особенно в атаке, в плане креатива. В этих матчах три гола забили защитники, один - форвард с пенальти и еще один - форвард после грубой ошибки соперников. Еще и очень устал после 120-ти минут в среду. Он, конечно, недоволен, что прервалась серия из восьми побед подряд в лиге, что "Милан" завтра может стать первым по набранным очкам. Но по потерянным команда Индзаги все равно будет первой. Борьба продолжается.