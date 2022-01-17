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Клуб или сборная | Что делать Шевченко после увольнения из Дженоа?

Италия
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Разбираем и анализируем на холодную голову

Клуб или сборная | Что делать Шевченко после увольнения из Дженоа?

UA-Футбол
Новина українською

Этап с "Дженоа" остался позади. Теперь Андрей Шевченко может решать, какой тропой он может пойти в дальнейшем: снова работать в клубном футболе, вернуться к работе со сборными или вообще забыть за тренерскую деятельность и заниматься другими околофутбольными вещами?

Известный тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов подводит итоги двух месяцев работы Андрея Николаевича в аутсайдере Серии А и делится своим мнением о будущем украинского тренера.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Севидов Дженоа (Генуя)
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