Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Сампдории уволило главного тренера
У команды будет новый специалист
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 января, 46-летний итальянский наставник Роберто Д'Аверса был отправлен в отставку с должности главного тренера "Сампдории". Об этом сообщила пресс-служба "моряков".
Роберто возглавил команду из Генуи в июле 2021 года, он сменил на данном посту Клаудио Раньери. Контракт Д'Аверсы истекал аж летом 2023 года. Тем не менее, "Сампа" занимает 15-ю строчку в турнирной таблицы Серии А. "Моряки" в 22 матчах турнира набрали всего 20 зачетных пунктов.
Руководство клуба благодарит тренерский штаб Роберто за настрой и профессионализм, проявленные за период работы с первой командой генуэзцев.
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Динамо отправилось в Испанию без нескольких игроков основы
- Лев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена
- Мечта Ахметова, приведшая к неудаче. Коноплянка не показал в Шахтере ни амбиций, ни желания
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО