Руководство Сампдории уволило главного тренера

Сегодня, 17 января, 46-летний итальянский наставник Роберто Д'Аверса был отправлен в отставку с должности главного тренера "Сампдории". Об этом сообщила пресс-служба "моряков".

Роберто возглавил команду из Генуи в июле 2021 года, он сменил на данном посту Клаудио Раньери. Контракт Д'Аверсы истекал аж летом 2023 года. Тем не менее, "Сампа" занимает 15-ю строчку в турнирной таблицы Серии А. "Моряки" в 22 матчах турнира набрали всего 20 зачетных пунктов.

Руководство клуба благодарит тренерский штаб Роберто за настрой и профессионализм, проявленные за период работы с первой командой генуэзцев.