  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Руководство Сампдории уволило главного тренера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Сампдории уволило главного тренера

Италия
(1 голосов)

У команды будет новый специалист

Руководство Сампдории уволило главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 17 января, 46-летний итальянский наставник Роберто Д'Аверса был отправлен в отставку с должности главного тренера "Сампдории". Об этом сообщила пресс-служба "моряков".

Роберто возглавил команду из Генуи в июле 2021 года, он сменил на данном посту Клаудио Раньери. Контракт Д'Аверсы истекал аж летом 2023 года. Тем не менее, "Сампа" занимает 15-ю строчку в турнирной таблицы Серии А. "Моряки" в 22 матчах турнира набрали всего 20 зачетных пунктов.

Руководство клуба благодарит тренерский штаб Роберто за настрой и профессионализм, проявленные за период работы с первой командой генуэзцев.

Читайте такжеSky Sport Italia: Два аутсайдера Серии А интересуются Супрягой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Роберто Д'Аверса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sampdoria.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...