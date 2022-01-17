Италия
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Удинезе согласовал аренду защитника Арсенала
Мари опробует свои силы в Италии
pablo
Защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари будет арендован итальянским "Удинезе". Стороны уже согласовали условия сделки, которую подпишут в ближайшее время. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По сведениям источника, итальянский клуб арендует испанского футболиста без права выкупа до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями.
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