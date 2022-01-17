Удинезе согласовал аренду защитника Арсенала

Защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари будет арендован итальянским "Удинезе". Стороны уже согласовали условия сделки, которую подпишут в ближайшее время. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По сведениям источника, итальянский клуб арендует испанского футболиста без права выкупа до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями.