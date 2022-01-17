Серия А. Ассист Коваленко, Милан теряет шанс выйти на первое место, легкая победа Наполи

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Специя" 1:2

Голы: Леау 45+1 - Агудело 64, Гьяси 90+5

Нереализованный пенальти: Эрнандес 45+1 (неточно)

"Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 70), Калулу, Габбия, Эрнандес, Крунич, Бакайоко, Салемакерс (Мессиас 57), Диас (Жиру 70), Леау (Ребич 84), Ибрагимович

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца (Феррер 77), С. Бастони, Кивьор, Маджоре (Коваленко 80), Гьяси, Манай (Агудело 58), Верде

Предупреждения: Калулу 22, Габбия 62 - Гьяси 19, Кивьор 32, Проведель 45, Маджоре 65, С. Бастони 90+2

Ничья в матче между "Интером" и "Аталантой" давала "Милану" шанс выйти на первое место в лиге. Для этого нужно было переигрывать дома аутсайдера "Специю". Задание не самое сложное, но и не самое лёгкое. Учитывая кадровые потери в центре обороны и центре поля, 120 минут в Кубке посреди недели. Тогда, против "Дженоа", первый тайм даже был провальным, что Стефано Пиоли признал. Призывая игроков сегодня играть серьёзно, командно и интенсивно. И отмечая, что "Специя" выиграла два предыдущих гостевых матча, не пропустив в них.

Сегодня первый тайм был двояким. Преимущество "Милана" не поддавалось сомнению (12:2 по ударам по воротам), создал он достаточно. Но все же часто не хватало скорости, интенсивности, точности. Прессинг не всегда был организованным, и соперник часто пробивался в центр поля. Контратаки начинались оттуда. Леау завершал их ударами мимо ворот и во вратаря, от ударов Ибрагимовича и Салемакерса Проведель также отлично спас. В концовке тайма вратарь, правда, привез пенальти, ударив по ноге Леау, но Эрнандес исполнил его низом неточно.

Тем не менее, фавориту удалось открыть счёт до перерыва. Длинный пас, защитник подправил мяч не в ту сторону, второй проспал. И неудержимый Леау подсек над вратарём.

Похоже, этот гол сыграл с тем самым фаворитом злую шутку. Он начал второй тайм вальяжно. Вспомнил об атаке лишь на 57-ой минуте. Леау прорвался слева, прострелил. Салемакерс замкнул. Проведель спас вытянутой ногой. "Специя" же помнила об атаке всегда, играла смело, агрессивно, ближе к воротам Маньяна. Удар Амиана французу пришлось тащить. А в итоге Верде прорвался, также слева, и прострелил на Агудело.

Логично, что после гола "Милан" перехватил инициативу. Впрочем, перехватил ее совершенно недостаточно. Ума, скорости, интенсивности, да даже желания ему катастрофически не хватало. А "Специя" вовсе не ставила "автобус", пыталась держать игру в центре поля и даже иногда прессинговать высоко. Амиан вновь заставил Маньяна работать. Заставил и Виктор Коваленко, приняв пас с фланга и пробив в ближний угол. Вратарь отбил.

Добавленное же время стало и вовсе сумасшедшим. Наконец-то "Милан" начал создавать. Даже забил ударом Мессиаса, но за секунду до того арбитр Марко Серра свистнул фол на Ребиче. Он тут же понял, что поспешил и извинился, но было уже поздно. Этот штрафной Златана Проведель с большим трудом отбил, отбил и удар Ибры с игры, более легкий. И вдруг удалась контратака "Специи". Агудело прорвался мимо двоих на левом фланге, отдал Коваленко, тот прошел вперед и идеально прострелил на Гьяси.

После 4:2, 3:1 и 3:0 в лиге казалось, что "Милан" сегодня против аутсайдера ожидает легкая прогулка. Но матч Кубка дома против такого же аутсайдера в четверг насторожил. Призывы Пиоли команда сегодня не услыхала, создала достаточно, но играла заторможенно и безответственно. Как в ноябре-начале декабря. Результат тот же, что и тогда. Победы нет, первого места также нет. А "Специя" одерживает уже третью гостевую победу подряд - после "Наполи" и "Дженоа" настал черед самой крупной рыбы.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи" 0:2

Голы: Лосано 19, 47

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Сумаро, Бинкс, Теат, Виола (Домингес 52), Сванберг, Хики (Пихтиа 72), Сансоне (Сков Ольсен 52), Сориано (Виньято 67), Арнаутович (Фальчинелли 52)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Руи, Лоботка, Руис (Гулям 86), Зелински (Демме 80), Элмас (Петанья 86), Мертенс (Осимхен 71), Лосано (Политано 71)

Предупреждения: Сумаро 43, Теат 57, Бинкс 90+2 - Зелински 51

"Наполи" в Кубке провалил весь матч. Проиграв по итогам 120-ти минут дома "Фиорентине" со счетом 2:5. Лучано Спаллетти ожидаемо признал плохую игру, говорил о крайней усталости, травмах, коронавирусе. Справедливо, ведь ещё два тура лиги назад он сумел собрать лишь 13 игроков первого состава на матч, а в "старте" играют одни и те же. Хотя ситуация с кадрами постоянно улучшается. Сегодня вернулись Лосано и Руис. Они и сыграли решающую роль в победе над середняком, который никак не может найти стабильность.

С первых секунд "Болонья" была заперта в ее штрафной. Процент владения мячом "Наполи" по итогам первого тайма достиг 72-ух. Оборонялись хозяева, вообще-то, организованно, спокойно. Но два момента пропустили. Руис забросил на Лосано, а тот проиграл дуэль Скорупски. Элмас промчал слева, прострелил, а Лосано покатил. Правда, после этого пропустившим позволили ожить и атаковать. Мерет отбивал удары Хики, Сориано и Арнаутовича. Последний - ногой, отчаянно. Однако тайм завершил Руис ударом издали в стойку.

Все было решено в начале второго тайма. Вновь Руис. Испанец промчал слева в контратаке, выложил прострел Лосано, тот убрал защитника и забил.

Всего третья победа "Наполи" в последних восьми матчах лиги. И потому такая важная. Его безоговорочно лучшее выступление за это время. Спаллетти укрепляется на третьем месте, сокращает отставание от того же "Милана" до всего двух очков и надеется, что с возвращением всех лидеров будет смотреть лишь наверх.