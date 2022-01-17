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С вкладом от Коваленко. Милан - Специя 1:2. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Милан - Специя ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 17.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

С вкладом от Коваленко. Милан - Специя 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" сенсационно уступил "Специи" в очередном туре чемпионата Италии. Команда Пиоли играла активно и смело, в конце искала победу, но напоролась на убийственную контратаку. Примечательно, что ее организовал украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко. У него – ассист на второй гол.

"Милан" упустил возможность выйти на первое место, а "Специя" в третий раз подряд выиграла на выезде. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 22-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Специя" 1:2
Голы: Леау 45+1 - Агудело 64, Гьяси 90+5

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В статье: Милан Специя
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
18.01.2022 в 00:17
чето Виктор как бы и не радовался. не мог поверить что отдал голевую?
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simargl (Чернигов)
17.01.2022 в 23:50
Нежданчик ))
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