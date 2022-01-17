С вкладом от Коваленко. Милан - Специя 1:2. Обзор матча, видео голов

"Милан" сенсационно уступил "Специи" в очередном туре чемпионата Италии. Команда Пиоли играла активно и смело, в конце искала победу, но напоролась на убийственную контратаку. Примечательно, что ее организовал украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко. У него – ассист на второй гол.

"Милан" упустил возможность выйти на первое место, а "Специя" в третий раз подряд выиграла на выезде. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Специя" 1:2

Голы: Леау 45+1 - Агудело 64, Гьяси 90+5