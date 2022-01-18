Голкипер отбил паненку, но это не спасло. ВИДЕО, как Фиорентина разгромила Дженоа 6:0

Вашему вниманию видео обзор матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала Дженоа. Уже на 11-й минуте в ворота генуэзцев был назначен пенальти, но Сиригу парировал удар Влаховича в стиле Паненки. Впрочем, серб, которого когда-то могло купить и Динамо, свой гол забил – в начале второго тайма он эффектно перекинул голкипера. Самый большой вклад в победу внес капитан Бираги – он дважды забил со штрафного. Фиорентина занимает шестое место – у нее столько же очков, как и у Лацио и Ромы. Дженоа – предпоследняя.

Итальянская Серия А. 22-й тур

Фиорентина – Дженоа 6:0

Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торейра 77