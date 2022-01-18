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Голкипер отбил паненку, но это не спасло. ВИДЕО, как Фиорентина разгромила Дженоа 6:0

Италия
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Смотреть видео обзор матча Фиорентина - Дженоа, чемпионат Италии, 17 января 2022

Голкипер отбил паненку, но это не спасло. ВИДЕО, как Фиорентина разгромила Дженоа 6:0

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала Дженоа. Уже на 11-й минуте в ворота генуэзцев был назначен пенальти, но Сиригу парировал удар Влаховича в стиле Паненки. Впрочем, серб, которого когда-то могло купить и Динамо, свой гол забил – в начале второго тайма он эффектно перекинул голкипера. Самый большой вклад в победу внес капитан Бираги – он дважды забил со штрафного. Фиорентина занимает шестое место – у нее столько же очков, как и у Лацио и Ромы. Дженоа – предпоследняя.

Итальянская Серия А. 22-й тур
Фиорентина – Дженоа 6:0
Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торейра 77

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В статье: Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция) Кристиано Бираги Душан Влахович
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