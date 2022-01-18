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Комбинация в десять касаний через все поле. ВИДЕО образцового гола Наполи в игре с Болоньей

Италия
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Спалетти натренировал свою команду

Комбинация в десять касаний через все поле. ВИДЕО образцового гола Наполи в игре с Болоньей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 22-го тура Наполи играл на выезде с Болоньей и победил 0:2. Оба мяча на счету мексиканца Ирвинга Лосано. Особенно эффектным получился второй мяч - отобрав мяч в собственной штрафной площадке, Наполи за счет игры в одно-два касания прошел через все поле, Эльмав прострелил на Лосано, тот обыграл кипера и закатил в пустые ворота. Красота невероятная!

Победа позволила Наполи приблизиться к Милану на расстояние двух очков, отставание от лидера Интера составляет четыре балла.

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В статье: Наполи (Неаполь) лучшие голы
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