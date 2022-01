"Арбитр извинился перед нами". Пиоли – о незасчитанном из-за свистка судьи голе Милана

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал работу главного арбитра Марко Серры в рамках поединка 22-го тура Серии А против "Специи" (1:2). Напомним, на последних минутах встречи команда Коваленко вырвала у гранда 3 очка, сам Виктор отдал результативную передачу на победный гол.

В конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч.

