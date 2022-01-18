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"Арбитр извинился перед нами". Пиоли – о незасчитанном из-за свистка судьи голе Милана

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Стефано все объяснил

"Арбитр извинился перед нами". Пиоли – о незасчитанном из-за свистка судьи голе Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал работу главного арбитра Марко Серры в рамках поединка 22-го тура Серии А против "Специи" (1:2). Напомним, на последних минутах встречи команда Коваленко вырвала у гранда 3 очка, сам Виктор отдал результативную передачу на победный гол.

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"Я пытался успокоить своих игроков, но не смог, это подтвердил второй гол "Специи". Парни понимали, что это была судейская ошибка, они были растеряны. Да, мы допускали ошибки, но и рефери ошибся. Он даже сразу же извинился перед нами. Обидно, это был плохой вечер. Мы обязаны были забивать еще в первом тайме. Посмотрим, сезон еще длинный".

В конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч.

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В статье: Стефано Пиоли Милан Специя Жуниор Месиас
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
18.01.2022 в 11:03
"волакитанасид фиасап янахад '
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СашаXM (Хмельницкий)
18.01.2022 в 10:44
ну да .. из-за этой ошибки у меня преска на 3к слетела ... ага извинился ((
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