"Арбитр извинился перед нами". Пиоли – о незасчитанном из-за свистка судьи голе Милана

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал работу главного арбитра Марко Серры в рамках поединка 22-го тура Серии А против "Специи" (1:2). Напомним, на последних минутах встречи команда Коваленко вырвала у гранда 3 очка, сам Виктор отдал результативную передачу на победный гол.

"Я пытался успокоить своих игроков, но не смог, это подтвердил второй гол "Специи". Парни понимали, что это была судейская ошибка, они были растеряны. Да, мы допускали ошибки, но и рефери ошибся. Он даже сразу же извинился перед нами. Обидно, это был плохой вечер. Мы обязаны были забивать еще в первом тайме. Посмотрим, сезон еще длинный".

В конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч.