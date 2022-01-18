  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Раз в неделю". Диетолог Наполи – об употреблении пиццы игроками адзурри и секретной диете лидера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Раз в неделю". Диетолог Наполи – об употреблении пиццы игроками адзурри и секретной диете лидера

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Итальянская вкуснотища

"Раз в неделю". Диетолог Наполи – об употреблении пиццы игроками адзурри и секретной диете лидера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Диетолог "Наполи" Марко Руфоло рассказал о питания футболистов в неаполитанском клубе. Цитирует специалиста издание La Repubblica.

Читайте такжеСерия А. Ассист Коваленко, Милан теряет шанс выйти на первое место, легкая победа Наполи
Читайте также"Честный и зрелищный футбол". Пресс-служба Наполи поздравила Интер и Аталанту

"В чем заключается моя работа? Заботиться о питании и его разнообразии, не допускать обезвоживания – это один из главных врагов спортсмена. Если вы потеряли много жидкости, то вы можете не ощущать желания пить. Необходимо вовремя пополнять запасы жидкости и минеральных солей в организме. Возможно, фруктовыми вкусными экстрактами даже, а не простой водой".

"Раньше вся эта работа в футбольных клубах носила больше эпизодический характер, но сегодня мы осознаем важность ежедневной работы диетолога. И прежде всего во время выездов, когда питание контролировать труднее. Диета Осимхена? Она засекречена. Я могу лишь развеять миф. В "Наполи" та же пицца игрокам не запрещена, раз в неделю они могут себе ее позволить, если это продукт высшего качества и технология приготовления была на высоте".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
calciomercato.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...