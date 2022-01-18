"Раз в неделю". Диетолог Наполи – об употреблении пиццы игроками адзурри и секретной диете лидера

Диетолог "Наполи" Марко Руфоло рассказал о питания футболистов в неаполитанском клубе. Цитирует специалиста издание La Repubblica.

"В чем заключается моя работа? Заботиться о питании и его разнообразии, не допускать обезвоживания – это один из главных врагов спортсмена. Если вы потеряли много жидкости, то вы можете не ощущать желания пить. Необходимо вовремя пополнять запасы жидкости и минеральных солей в организме. Возможно, фруктовыми вкусными экстрактами даже, а не простой водой".

"Раньше вся эта работа в футбольных клубах носила больше эпизодический характер, но сегодня мы осознаем важность ежедневной работы диетолога. И прежде всего во время выездов, когда питание контролировать труднее. Диета Осимхена? Она засекречена. Я могу лишь развеять миф. В "Наполи" та же пицца игрокам не запрещена, раз в неделю они могут себе ее позволить, если это продукт высшего качества и технология приготовления была на высоте".