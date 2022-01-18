На самом деле не удивил. Итоги 22-го тура Серии А

Сампдория - Торино 1:2

Салернитана - Лацио 0:3

Ювентус - Удинезе 2:0

Сассуоло - Эллас Верона 2:4

Венеция - Эмполи 1:1

Рома - Кальяри 1:0

Аталанта - Интер 0:0

Милан - Специя 1:2

Болонья - Наполи 0:2

Фиорентина - Дженоа 6:0

Центральный матч 22-го тура Серии А вроде бы удивил 0:0, но на самом деле не очень. "Милан" вроде бы удивил потерей победы дома, но на самом деле не впервые. У "Наполи" возвращаются игроки и игра, у "Ювентуса" - порядок и результаты. Римские команды судорожно пытаются остаться на плаву. А генуэзские и не пытаются. Потому и потеряли своих главных тренеров.

"Аталанта" - "Интер"

От встречи "Аталанты" с "Интером" мы ожидали феерию голов, спектакль, драму. Особенно - "Аталанты" с Симоне Индзаги, который с "Лацио" устраивал на пару с бергамцами такие спектакли. Такой был и в первом круге. Сейчас же Джан Пьеро Гасперини пришлось страшно удивляться, что матч между ним и Индзаги завершился со счетом 0:0, называть это случайностью. Вряд ли кто-либо мог предсказать, что именно здесь прервется рекордная серия "Интера" из 39-ти матчей лиги с забитыми, и он не войдет в "клуб 40", где находится лишь "Ювентус".

С другой стороны, объяснений такому результату предостаточно. "Интер" страшно устал после 120-ти сверхэмоциональных минут в Суперкубке. Помощник сорвавшего голос Индзаги Массимилиано Фаррис признал, что именно из-за этого играл гораздо осторожнее и медленнее при выходе из обороны. Вратарь Самир Ханданович признал, что мяч застревал у него именно из-за плохого движения усталых игроков. В итоге получилось, что команда играла в стиле не Индзаги, а Антонио Конте - вязко, жестко, терпеливо. В эффективном стиле против "Богини".

"Аталанта" же явилась на матч лишь с 12-ю полностью здоровыми полевыми игроками первой команды и боялась устать. Ей даже пришлось перейти на тактическую схему 4-3-3.

Кроме того, обе команды в последнее время большей частью не впечатляли. В командном балансе, скорости, креативе. И скорое прекращение серии побед чемпиона в лиге (8) чувствовалось еще до матча.

Вот и получилось, что "Интер" владел мячом более 60-ти процентов времени, но большей частью у своих ворот, сильно осторожничая под прессингом. Что во втором тайме уже "Аталанта" осторожничала, отошла назад. Что серия опасных моментов началась лишь в последние 25 минут. И тогда вратари спасли. Получилось, что оба тренера остались довольны игрой и результатом, доказательством того, что их команда сильна. Гасперини считает, что его команда доминировала, играла компактно, заслужила чуть больше ничьей и доволен уже этим.

Маттео Скончерти из Sky считал, что команды слишком сдерживали себя. Хавьер Джакобелли из Tuttosport более оптимистичен и считает, что такой игрой "команды проявили уважение к нашему футболу".

Руслан Малиновский пропускал матч из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Согласно новому Декрету Правительства, с десятого января лишь лица с сертификатами могут быть допущены к матчам на территории Италии. Украинский полузащитник даже не начинал процесс вакцинации, поэтому очевидно, что у него такого сертификата нет. Та же история и с Йосипом Иличичем.

"Наполи"

Третья команда лиги была обязана воспользоваться этим результатом. А прежде всего - победить для себя. После лишь двух непростых побед в семи матчах лиги и 2:5 дома в Кубке от "Фиорентины" выезд в Болонью интересовал лишь в плане результата. Его даже удалось достичь легко. Стартовый штурм, два убойных момента и гол, затем выключение и работа своего вратаря, включение на рубеже таймов и второй гол, обеспечивший спокойный сон до финального свистка.

Правда, Лучано Спаллетти остался недоволен. Заявил, что его команда должна всегда играть в футбол, поскольку не умеет обороняться. Что страдала в концовке матча вместо того, чтобы забить ещё. Но он слишком жесток. Или же просто сбрасывает негативную энергию, накопившуюся за последнее время. Это выступление было несомненно положительным. А учитывая, что на матч удалось собрать не 13 игроков первого состава, как шестого января против "Ювентуса", а аж 18 - выход из кризиса более чем реален.

Именно вернувшиеся Лосано и Руис отыграли замечательно и решили судьбу матча.

"Милан"

Вторая команда лиги также должна была воспользоваться результатом первой и выйти на первое место. После четырёх побед подряд и 13-ти забитых пятая над аутсайдером казалась практически верной. Такая атака уж точно должна была компенсировать возможные проблемы в центре обороны и центре поля, где вновь отсутствовали по три лучших игрока. Но получилось иначе. Оборона и центр поля ожидаемо завалили целый тайм, а атака не сумела компенсировать. Блестяще отыграл Рафаэль Леау, но остальные, включая Златана, не были на поле.

В "Милане" после матча обвиняли арбитра, свистнувшего фол на Ребиче за мгновение до гола Мессиаса в добавленное время. Марко Серра сразу же принялся извиняться, сразу после матча извинился и глава Судейского комитета. Однако извиняться должны и игроки перед болельщиками. После провального первого тайма и вынужденных 120-ти минут в Кубке против "Дженоа" Стефано Пиоли призывал их играть интенсивно, сплоченно, не выключаться, но они вновь выключились на целый тайм.

25:10 по ударам по воротам и 60:40 по владению мячом не отражают общую картину. Выиграть "Милан" этот матч не заслужил. Уже далеко не впервые он играет именно дома так безответственно. Пропущенная контратака на последних секундах была заслуженным наказанием. Пиоли в итоге признал проблемы, разделив вину за поражение между командой и арбитром.

В феврале 2021-го "Специя" уже переиграла "Милан", из-за чего он потерял первое место. В следующем туре "россонери" проиграли дерби и лидерства не видели уже до самого окончания сезона. Сейчас дерби через два тура, а перед ним ещё и матч против "Ювентуса".

"Ювентус"

"Ювентус" оказал давление на "Аталанту" и "Наполи" "сухой" победой в своем более раннем матче. Теперь у него шесть побед и две ничьи в восьми последних с пятью "сухими". Восемь побед и две ничьи в 11-ти последних с семью "сухими". Он вернулся, он сильный претендент на Топ-4. Вернулся с по-прежнему унылым футболом. Но против "Удинезе" он уже напоминал домашние матчи первой каденции Массимилиано Аллегри. Забить ранний гол, затем катать и усыплять, убивать игру. И где-то в последней четверти матча найти второй гол.

Довольным Аллегри особо не был. Даже признал, что злился на команду, заснувшую в начале второго тайма. В целом признал, что боялась атаковать после 1:0, отошла назад и должна действовать иначе, всегда интенсивно, агрессивно. Пауло Дибала, автор первого гола, завершившего красивую комбинацию (с пасом Артура ВПЕРЕД), прямо заявил, что "Юве" не играет в хороший футбол. Да даже в этом матче он в итоге уступил по ударам по воротам. Но ведь выиграл, добыл лёгкую победу сразу после 120-ти минут в проигранном Суперкубке.

Кстати, Дибала свой гол не праздновал. А наоборот - зло посмотрел на ВИП-трибуну. Это связано с задержкой с подписанием нового контракта. Даже говорят, что клуб отозвал предложение о контракте. Тем не менее, Пауло остался профессионалом и внёс важный вклад в победу.

Этот матч стал 300-ым для Аллегри в клубе. Символично, что типичным в плане игры.

"Рома" и "Лацио"

Римские команды должны сделать гораздо больше, чем победы над командами из зоны вылета, для того, чтобы убедить в своей способности бороться за места в Топ-4. "Рома" выглядела сильнее потерявшего 11 игроков "Кальяри", собраннее, статистически намного лучше. Однако в целом это был матч команд низкого уровня. Почти без опасных моментов и высоких скоростей. Лучшим моментом в матче с игры было попадание Жоао Педро в перекладину через руки римского вратаря Патрисиу.

Жозе Моуриньо заявил, что его команда играла хорошо, полностью доминировала, но рисковала упустить победу и заставляла его нервничать. "Парням нужна была победа". Да, просто победа, без разговоров об игре. Особенно после катастрофы против "Ювентуса", после трех матчей без побед подряд. Из игры в субботу ещё и можно взять хорошую работу в обороне и в отборе в центре поля, отличный дебют нового опорника Сержиу Оливейры, заработавшего и реализовавшего пенальти. Маловато для борьбы за четвёртое место.

"Лацио" сделал больше и выиграл гораздо легче у своего слабого и ещё более ослабленного кадрово соперника. "Салернитане", уже не принадлежащей Клаудио Лотито, даже в стартовый состав пришлось ставить двух юниоров. Она пропустила два гола от Чиро Иммобиле уже к десятой минуте после пятки Сергея Милинковича-Савича и прострела Педро, и на этом матч можно было заканчивать. Впрочем, впадать в эйфорию от победы над таким соперником у "лациале" нет никаких причин.

Маурицио Сарри видит общий прогресс в стабильности, объединяя игру в этом матче с приличной игрой против "Интера" неделю тому. Слишком смелое заявление. Подтверждать его придётся в ближайших матчах.

Другие

"Фиорентиной" владели два чувства. Жажда реабилитации после трех матчей лиги без побед подряд, среди них 0:4 в предыдущем туре. И уверенность в себе и желание продолжать после 5:2 в Кубке в Неаполе. Оба этих чувства она превратила в 6:0 над "Дженоа". Справившись практически без Душана Влаховича, забившего лишь один гол и смазавшего пенальти. Наибольшая победа в лиге с 1992-го года - и она на сто процентов в борьбе за Еврокубки.

"Торино" также может думать о Еврокубках. Четыре очка до "Ромы" и "Лацио" с матчем в запасе, 12 очков в последних пяти. После 4:0 была опасность излишней эйфории, как всегда у середняков, но он сумел устроить камбек против "Сампдории" в гостях. "Верона" дальше, но после практически разгрома "Сассуоло" в гостях может мечтать. Игор Тудор ещё и остался недоволен, поскольку "мы должны были забивать семь или восемь". Не хватает стабильности. Как и тому же "Сассуоло", провалившемуся сразу после 5:1 в Эмполи.

Среди аутсайдеров, разумеется, прежде всего отличилась "Специя". Третья гостевая победа подряд, в том числе над двумя командами из Топ-3. Тьяго Мотта даже заявил, что она заслужила победить в Милане. После настолько смелого второго тайма - не факт, что он неправ. Тренер угадал и с заменами. Агудело и Коваленко приняли прямое участие в голах. Для украинца это третий ассист в сезоне. Очень нужный, учитывая тяжёлое возвращение после коронавируса. Он играл смело, прессинговал высоко, пробил в створ ворот из центра штрафной.

Кризисная "Венеция" поборолась и завоевала драгоценную ничью. К "Удинезе" и "Кальяри" за поражения в гостях от грандов претензий немного, ведь играли очень неплохо. Оба тренера ещё и нашли претензии к арбитрам, небеспочвенные. Габриэле Чоффи даже заявил, что пострижет всех игроков коротко, чтобы никого из них не могли поймать за длинные волосы, как Брендана Соппи в штрафной "Ювентуса". Даже быстрое поражение "Салернитаны" можно понять. Она собрала на матч лишь десять полевых игроков первого состава.

К кому есть немало претензий, так это к генуэзским командам. Многомесячные мучения Роберто Д'Аверсы наконец-то прекратились, и "Сампдория" рассталась с ним. Прекратились и мучения Андрея Шевченко. Но не "Дженоа". С временным главным тренером она не усвоила главную причину увольнения постоянного - ужасное положение в лиге. Она не боролась ни минуты. Оправдать этот результат шоком после ухода Андрея Николаевича? Или заявить, что он и удерживал эту крайне слабую команду на плаву? Прояснится в первых матчах его постоянного преемника.

Лучший игрок тура - Антонин Барак ("Эллас Верона"). Хет-трик плюс ассист

Прорыв тура - "Специя". Камбек на "Сан Сиро" с победным голом на последних секундах

Разочарование тура - "Милан". Безответственная игра дома

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Специя"). До камбека спасал постоянно

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Специя"). Настроил команду на второй тайм, успешно выполнил замены

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П О 1 Интер 21 15 5 1 50 2 Милан 22 15 3 4 48 3 Наполи 22 14 4 4 46 4 Аталанта 21 12 6 3 42 5 Ювентус 22 12 5 5 41 6 Фиорентина 21 11 2 8 35 7 Рома 22 11 2 9 35 8 Лацио 22 10 5 7 35 9 Торино 21 9 4 8 31 10 Эллас Верона 22 8 6 8 30 11 Эмполи 22 8 5 9 29 12 Сассуоло 22 7 7 8 28 13 Болонья 21 8 3 10 27 14 Специя 22 6 4 12 22 15 Удинезе 20 4 8 8 20 16 Сампдория 22 5 5 12 20 17 Венеция 21 4 6 11 18 18 Кальяри 22 3 7 12 16 19 Дженоа 22 1 9 12 12 20 Салернитана 20 3 2 15 11

Фото - Ansa