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Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен
Грустная история из Италии с красивым жестом Ибрагимовича
Getty Images / Global Images Ukraine
Ассоциация итальянских арбитров официально принесла свои извинения "Милану" за ошибку, которую допустил рефери Марко Серра в рамках матча Серии А против "Специи" (1:2). Ранее эпизод уже прокомментировал тренер "россонери" Стефано Пиоли:
Напомним, в конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче, хотя снаряд оставался у хозяев. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч, украинец Виктор Коваленко отдал результативную передачу на Эммануэля Гьяси.
HE WHISTLED RIGHT BEFORE HE MESSIAS SHOT pic.twitter.com/jsek8G2rkJ— Kierre Palulu ???? (@Alezzzzio7) January 17, 2022
Сообщается, что 40-летний Серра извинился перед "Миланом". Неопытного арбитра отстранят минимум на 2 тура первенства. Марко тяжело принял ошибку, по информации итальянской прессы, он не сдерживал слез в раздевалке. Златан Ибрагимович и еще несколько игроков "россонери" пришли к судье, чтобы успокоить его и поддержать.
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