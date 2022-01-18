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Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен

Италия
(3 голосов)

Грустная история из Италии с красивым жестом Ибрагимовича

Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация итальянских арбитров официально принесла свои извинения "Милану" за ошибку, которую допустил рефери Марко Серра в рамках матча Серии А против "Специи" (1:2). Ранее эпизод уже прокомментировал тренер "россонери" Стефано Пиоли:

Читайте также"Арбитр извинился перед нами". Пиоли – о незасчитанном из-за свистка судьи голе Милана

Напомним, в конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче, хотя снаряд оставался у хозяев. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч, украинец Виктор Коваленко отдал результативную передачу на Эммануэля Гьяси.

Сообщается, что 40-летний Серра извинился перед "Миланом". Неопытного арбитра отстранят минимум на 2 тура первенства. Марко тяжело принял ошибку, по информации итальянской прессы, он не сдерживал слез в раздевалке. Златан Ибрагимович и еще несколько игроков "россонери" пришли к судье, чтобы успокоить его и поддержать.

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В статье: Милан Специя Марко Серра
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Источник:
gazzetta.it

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
18.01.2022 в 16:00
Представляю как это могло бы быть у нас, только вот порядок другой: раздевалка, Попов, Бурда и Гармаш пришли успокоить судью, слезы...
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Ураган (Запорожье)
18.01.2022 в 14:46
Респект! Это мы можем за ошибку сгноить судью
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.01.2022 в 15:01
Сгноить стоит, когда весь матч явно за бабло свистит в пользу шахты или Динамо
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