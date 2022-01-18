Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен

Ассоциация итальянских арбитров официально принесла свои извинения "Милану" за ошибку, которую допустил рефери Марко Серра в рамках матча Серии А против "Специи" (1:2). Ранее эпизод уже прокомментировал тренер "россонери" Стефано Пиоли:

Напомним, в конце встречи Серра не засчитал гол Жуниора Месиаса, так как за секунду до удара бразильца свистнул нарушение правил на Анте Ребиче, хотя снаряд оставался у хозяев. Спустя несколько минут "Специя" забила свой второй мяч, украинец Виктор Коваленко отдал результативную передачу на Эммануэля Гьяси.

HE WHISTLED RIGHT BEFORE HE MESSIAS SHOT pic.twitter.com/jsek8G2rkJ — Kierre Palulu ???? (@Alezzzzio7) January 17, 2022

Сообщается, что 40-летний Серра извинился перед "Миланом". Неопытного арбитра отстранят минимум на 2 тура первенства. Марко тяжело принял ошибку, по информации итальянской прессы, он не сдерживал слез в раздевалке. Златан Ибрагимович и еще несколько игроков "россонери" пришли к судье, чтобы успокоить его и поддержать.