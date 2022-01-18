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Ювентус пытается подписать контракт с форвардом Манчестер Юнайтед

Италия
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Туринцы уже связались с представителями игрока

Ювентус пытается подписать контракт с форвардом Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ювентус" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, в клубе связались с окружением игрока. Стороны обсуждают условия возможной сделки. Контактов с "МЮ" пока еще не было.

26-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил один мяч.

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В статье: Ювентус (Турин) Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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