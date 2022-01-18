Ювентус пытается подписать контракт с форвардом Манчестер Юнайтед

"Ювентус" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, в клубе связались с окружением игрока. Стороны обсуждают условия возможной сделки. Контактов с "МЮ" пока еще не было.

26-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил один мяч.