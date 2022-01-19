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Официально: Александр Блессин – новый главный тренер Дженоа

Италия
(1 голосов)

Руководил командой с 15-го места бельгийской лиги Жюпилер

Официально: Александр Блессин – новый главный тренер Дженоа

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина новым главным тренером команды. Контракт до лета 2024 года.

До Генуэзцев немецкий специалист тренировал бельгийский "Остенде". Уже бывшая команда немца занимает в чемпионате 15 место (из 18-ти) с 23 очками после 21-го тура.

"Остенде" – второй профессиональный клуб в карьере немца. До командировки в Бельгию специалист сменил несколько молодежных команд "Лейпцига".

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В статье: Дженоа (Генуя) Остенде (Бельгия) Александр Блессин
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Комментарии (5)
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dalexx (Украина)
20.01.2022 в 00:21
Уровень нового соответствует уровню Шевченко. А возможно и превосходит!
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0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
19.01.2022 в 23:41
"сильный" менеджмент у этого "топ-клуба".....долбо...бы.
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.01.2022 в 23:36
Желаю Дженоа вылететь с позором
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
19.01.2022 в 23:23
Врятовані, йопт...
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+2
0
Wille_kiev (Украина)
19.01.2022 в 23:22
Мда, это сильно)
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+3
0


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