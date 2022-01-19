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Официально: Александр Блессин – новый главный тренер Дженоа
Руководил командой с 15-го места бельгийской лиги Жюпилер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина новым главным тренером команды. Контракт до лета 2024 года.
???????? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022
???? https://t.co/mOIZ09zqB3 pic.twitter.com/gPR8W2lGP4
До Генуэзцев немецкий специалист тренировал бельгийский "Остенде". Уже бывшая команда немца занимает в чемпионате 15 место (из 18-ти) с 23 очками после 21-го тура.
"Остенде" – второй профессиональный клуб в карьере немца. До командировки в Бельгию специалист сменил несколько молодежных команд "Лейпцига".
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