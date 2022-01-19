Официально: Александр Блессин – новый главный тренер Дженоа

Твиттер "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина новым главным тренером команды. Контракт до лета 2024 года.

До Генуэзцев немецкий специалист тренировал бельгийский "Остенде". Уже бывшая команда немца занимает в чемпионате 15 место (из 18-ти) с 23 очками после 21-го тура.

"Остенде" – второй профессиональный клуб в карьере немца. До командировки в Бельгию специалист сменил несколько молодежных команд "Лейпцига".