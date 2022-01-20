Кубок Италии. Интер еле спасается от Эмполи

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи" 3:2 OT (2:2)

Голы: Санчес 13, Раноккия 90+1, Сенси 104 - Байрами 61, Раду 76 (автогол)

"Интер": Раду, Д'Амброзио, Раноккия, Димарко, Думфриз, Видаль (Барелла 65), Гальярдини (Джеко 78), Весино (Чалханоглу 65), Дармиан (Перишич 65), Лаутаро Мартинес (Сенси 94), Корреа (Санчес 5)

"Эмполи": Фурлан, Маркицца (Исмаили 85), С. Романьоли, Вити, Фьямоцци (Стоянович 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон 46), Журковски (Байрами 46), Асслани (Фаццини 97), Пинамонти (Риччи 46), Кутроне

Предупреждения: Весино 55 - С. Романьоли 78

Начало 2022-го года "Интера" получается сверхизнуряющим и сверхдраматичным. Ему пришлось играть подряд с такими сильными командами как "Лацио", "Ювентус" и "Аталанта". Туринцев в Суперкубке он переиграл лишь благодаря голу на 120-ой минуте. После чего начал говорить о гегемонии в итальянском футболе, о желании начать новую династию. Бергамцев не переиграл вовсе, но остался лидером турнирной таблицы Серии А. Ему помогли соседи из "Милана", проигравшие на 96-ой минуте. И вот сегодня.

Теоретически сегодня должно было быть полегче. Все-таки "Эмполи" - новичок Серии А, не выиграл в пяти своих последних матчах и не входит в Топ-10. "Интеру" проиграл восемь матчей подряд. С другой стороны, он играет в смелый агрессивный футбол, посылает много игроков в атаку. Даже в гостях. Особенно в гостях. Уже побеждал в гостях "Ювентус" и "Наполи", играл 3:3 с "Лацио". В двух предыдущих раундах Кубка забил по четыре мяча. Он был опасен для уставшего и несколько забывшегося в эйфории соперника.

В принципе, в первом тайме все шло по плану второго состава чемпиона Италии. Он открыл счет рано и внешне легко. Думфриз обыгрался с Видалем на правом фланге, получил на ход и навесил на голову Санчесу (очень рано заменившему получившего травму Корреа) под легкий удар. Далее аутсайдеру позволили пытаться сравнять, даже устраивать небольшие пожары в районе линии штрафной Раду. Но не позволили попасть в створ ворот. Ближе всех был штрафной Штулаца. А Фурлан еще и спас двойным сейвом от Лаутаро.

Второй тайм "Эмполи" начал тремя заменами, а "Интер" - неточным ударом головой Раноккии в пустые ворота. Постепенно эти замены начали работать, давление хозяев падало, а давление гостей наоборот - возрастало. Они играли в свой футбол. За что были вознаграждены. Асслани подал слева, Байрами принял на грудь и мощно пробил. Отбившись от ответов Лаутаро и Санчеса (Фурлан потащил) и от трех замен соперника, они вновь забили - вновь навес слева, Кутроне головой, перекладина, нога Раду и ворота.

После этого "нерадзурри" уже наконец прочно перехватили инициативу. Они не давили бешено, банально забрасывали мячи в штрафную и не создавали ничего. Не играли умно. Тем не менее, сумели перевести игру в овертайм. Джеко выиграл воздушную дуэль, мяч отскочил к капитану в этом матче центральному защитнику Раноккии и тот забил акробатическим ударом в стиле Златана. А в гораздо менее насыщенном овертайме Фурлан ошибся с передачей, Сенси получил от Санчеса и мощно пробил.

Сенси, которого вообще не должно было быть в заявке, поскольку он вроде бы уже договорился об уходе в аренду в "Сампдорию".

Проблемы "Интера" с креативом и с командным балансом в последнем матче 2021-го года и первых четырех 2022-го очевидны. Тем не менее, он выиграл четыре из них, взял Суперкубок, удержался на первом месте в лиге и уже в четвертьфинале Кубка (где встретится с "Ромой" или "Лечче"). А симпатичный "Эмполи" остается лишь с комплиментами. Он забил как минимум два мяча уже в седьмом матче Коппа подряд. Но, как и год назад в Неаполе, проиграл со счетом 2:3 и вылетел в 1/8 финала.