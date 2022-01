Удинезе арендовал игрока Арсенала – два года назад канониры выбирали между ним и Матвиенко

Защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари будет защищать цвета "Удинезе" до конца кампании, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Отмечается, что в договоре между клубами нет опции выкупа.

Мари стал игроком "Арсенала" в январе 2020-го, через полгода он подписал контракт до 2024-го. В текущем сезоне Пабло сыграл за "канониров" 3 матча. Также ранее сообщалось, что "Удинезе" подписал экс-игрока "Лестера" Филипа Бенковича.

Felice ed orgoglioso! Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto me stesso per la maglia bianconera e per i suoi tifosi!



FORZA UDINESE! ⚪⚫????@Udinese_1896 #ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseCalcio pic.twitter.com/pLssAKaoH9