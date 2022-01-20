Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удинезе арендовал игрока Арсенала – два года назад канониры выбирали между ним и Матвиенко
Разбираемся в деталях сделки
Mari's Twitter
Защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари будет защищать цвета "Удинезе" до конца кампании, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Отмечается, что в договоре между клубами нет опции выкупа.
Мари стал игроком "Арсенала" в январе 2020-го, через полгода он подписал контракт до 2024-го. В текущем сезоне Пабло сыграл за "канониров" 3 матча. Также ранее сообщалось, что "Удинезе" подписал экс-игрока "Лестера" Филипа Бенковича.
Felice ed orgoglioso! Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto me stesso per la maglia bianconera e per i suoi tifosi!— Pablo Mari Villar (@PabloMV5) January 20, 2022
FORZA UDINESE! ⚪⚫????@Udinese_1896 #ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseCalcio pic.twitter.com/pLssAKaoH9
Мари – левоногий центральный защитник, который в свое время был очень необходим Артете. Два года назад лондонцы всерьез рассматривали в качестве усиления защитника "Шахтера" Николая Матвиенко – видимо, именно из-за приобретения Мари сорвался переезд украинца.
Le prime parole dei due nuovi acquisti bianconeri #Marì e #Benkovic in diretta esclusiva su @UdineseTV.— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 20, 2022
Live dalle ore 12.30 ⏰
???? https://t.co/xMDrYdiuO8 pic.twitter.com/RVtpfGJAtS
Популярное сейчас
- Вратарь Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги
- Сидели на ступеньках и мило болтали. Как Рангник отдувался перед Роналду за его замену на защитника
- Мариуполь возвращает бойцов, Костышин уезжает в Казахстан. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО