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Удинезе арендовал игрока Арсенала – два года назад канониры выбирали между ним и Матвиенко

Италия
(1 голосов)

Разбираемся в деталях сделки

Удинезе арендовал игрока Арсенала – два года назад канониры выбирали между ним и Матвиенко

Mari's Twitter

Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Пабло Мари будет защищать цвета "Удинезе" до конца кампании, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Отмечается, что в договоре между клубами нет опции выкупа.

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Мари стал игроком "Арсенала" в январе 2020-го, через полгода он подписал контракт до 2024-го. В текущем сезоне Пабло сыграл за "канониров" 3 матча. Также ранее сообщалось, что "Удинезе" подписал экс-игрока "Лестера" Филипа Бенковича.

Мари – левоногий центральный защитник, который в свое время был очень необходим Артете. Два года назад лондонцы всерьез рассматривали в качестве усиления защитника "Шахтера" Николая Матвиенко – видимо, именно из-за приобретения Мари сорвался переезд украинца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Филип Бенкович Пабло Мари Удинезе (Удине)
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Источник:
udinesetv.it

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