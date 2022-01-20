Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рэмзи вылечился от коронавируса
Ювентус может рассчитывать на игрока
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Тест на коронавирус 31-летнего валлийца дал отрицательный результат. Таким образом, полузащитник может присоединиться к команде.
Напомним, что Рэмзи заразился коронавирусом 10 января. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за "Ювентус" и не отметился результативными действиями.
Covid 19 | Guarito @aaronramsey https://t.co/ZFU8D0vlaJ pic.twitter.com/yyqSgPEmh7— JuventusFC (@juventusfc) January 20, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дулуб объяснил, почему Львов покинула большая группа игроков
- Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
- Украинский форвард стал игроком карагандинского Шахтера
- Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...