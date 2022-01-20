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Рэмзи вылечился от коронавируса

Италия
(1 голосов)

Ювентус может рассчитывать на игрока

Рэмзи вылечился от коронавируса

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Тест на коронавирус 31-летнего валлийца дал отрицательный результат. Таким образом, полузащитник может присоединиться к команде.

Напомним, что Рэмзи заразился коронавирусом 10 января. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за "Ювентус" и не отметился результативными действиями.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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