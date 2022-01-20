Новый тренер Дженоа: Здесь мне предложили долгосрочный проект

Новый главный тренер "Дженоа" Александр Блессин прокомментировал свое назначение в генуэзский клуб .

"Все произошло очень быстро - дело было улажено за 24 часа.

Поскольку переход еще не был оформлен, я не мог физически попрощаться с игроками "Остенде", но я обязательно свяжусь с ними, чтобы сделать это.

Я также буду очень скучать по болельщикам, они всегда поддерживали меня, несмотря ни на что. Мне также жаль, что наш лучший сезон мы провели без зрителей.

"Дженоа" — это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб с историей и традициями и мне здесь предложили долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен "Остенде" за предоставленную мне здесь возможность.

Я, а также моя семья всегда чувствовали себя здесь как дома, и я буду ужасно по всем скучать", - сказал Блессин.