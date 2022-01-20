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Новый тренер Дженоа: Здесь мне предложили долгосрочный проект

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Александр Блессин принял генуэзскую команду

Новый тренер Дженоа: Здесь мне предложили долгосрочный проект

kvo.be

Новина українською

Новый главный тренер "Дженоа" Александр Блессин прокомментировал свое назначение в генуэзский клуб.

"Все произошло очень быстро - дело было улажено за 24 часа.

Поскольку переход еще не был оформлен, я не мог физически попрощаться с игроками "Остенде", но я обязательно свяжусь с ними, чтобы сделать это.

Я также буду очень скучать по болельщикам, они всегда поддерживали меня, несмотря ни на что. Мне также жаль, что наш лучший сезон мы провели без зрителей.

"Дженоа" — это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб с историей и традициями и мне здесь предложили долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен "Остенде" за предоставленную мне здесь возможность.

Я, а также моя семья всегда чувствовали себя здесь как дома, и я буду ужасно по всем скучать", - сказал Блессин.

Напомним, что Блессин подписал контракт до лета 2024 года. Ранее итальянский клуб уволил Андрея Шевченко, чье соглашение также рассчитано до 2024 года.

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В статье: Дженоа (Генуя) Александр Блессин
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Источник:
ФК Остенде

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Комментарии (7)
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usovvictor (Kharkov)
20.01.2022 в 21:48
...видно очередной 4-й, быстро смекнул, что многогодовая з\п светит даже при отстранении. Сколько их еще наберет эта "Дженоа"..., а затем обьявит себя банкротом. Смеху то будет... Скоро "тренерскую" футбольную команду создавать надо. Мало ребята, мало...)
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+2
0
clear (Haifa)
20.01.2022 в 21:44
Девять титулов чемпиона Италии. Больше, чем у Наполи, Ромы и Лацио вместе взятых. Вот только последний взяли в 1924 году.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.01.2022 в 21:18
А с какими историями и традициями этот клуб?...
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0
0
Лекарь (село Дарница)
20.01.2022 в 21:22
С долгой историей вылетов из Серии А
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+1
0
clear (Haifa)
20.01.2022 в 21:44
Девять титулов чемпиона Италии. Больше, чем у Наполи, Ромы и Лацио вместе взятых. Вот только последний взяли в 1924 году.
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0
0
gurik (Запорожье)
20.01.2022 в 21:13
Одному уже предлагали и обещали долгосрочный проект...)))
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
20.01.2022 в 21:08
Наивный
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+3
0


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