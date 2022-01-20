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Новый тренер Дженоа: Здесь мне предложили долгосрочный проект
Александр Блессин принял генуэзскую команду
kvo.be
Новый главный тренер "Дженоа" Александр Блессин прокомментировал
"Все произошло очень быстро - дело было улажено за 24 часа.
Поскольку переход еще не был оформлен, я не мог физически попрощаться с игроками "Остенде", но я обязательно свяжусь с ними, чтобы сделать это.
Я также буду очень скучать по болельщикам, они всегда поддерживали меня, несмотря ни на что. Мне также жаль, что наш лучший сезон мы провели без зрителей.
"Дженоа" — это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб с историей и традициями и мне здесь предложили долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен "Остенде" за предоставленную мне здесь возможность.
Я, а также моя семья всегда чувствовали себя здесь как дома, и я буду ужасно по всем скучать", - сказал Блессин.
Напомним, что Блессин подписал контракт до лета 2024 года. Ранее итальянский клуб уволил Андрея Шевченко, чье соглашение также рассчитано до 2024 года.
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