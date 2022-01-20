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Кубок Италии. Рома пропускает первой, но проходит Лечче

Италия
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Замены решили

Кубок Италии. Рома пропускает первой, но проходит Лечче

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" (II) 3:1

Голы: Кумбулла 40, Абрахам 54, Шомуродов 81 - Калабрези 14

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Кумбулла, Мейтленд-Найлс (Винья 46), Кристанте, Верету (Дзаньоло 46), К. Перес (Мхитарян 46), Оливейра, Афена-Гьян (Шомуродов 64), Абрахам (Залевски 86)

"Лечче": Блеве (Габриэль 21), Жендрей, Калабрези, Дермаку (Лучиони 46), Баррека, Блин, Листковски (Фараго 64), Хельгасон (Бьоркенгрен 68), Гарджуло, Ди Мариано (Кода 46), Оливьери

Предупреждения: Афена-Гьян 38, Ибаньес 71, Абрахам 76 - Листковски 12, Хельгасон 44, Ди Мариано 45+1, Гарджуло 60

Удаление: Гарджуло 62 (вторая желтая)

"Рома" сейчас не дружит с Кубком Италии. В финале она в последний раз играла в 2013-ом году. И поражение от "Лацио" тогда будто прокляло ее на нечетные годы. В 2015-ом состоялся вылет дома от "Специи" из Серии Б, в 2017-ом - также дома от практически кризисного тогда "Торино". В 2019-ом - 1:7 от "Фиорентины". В 2021-ом - вновь вылет дома от "Специи", причем и на поле, и затем в кабинетах за лишнюю замену. Впрочем, сейчас четный год, 2022-ой. В котором хотя бы проиграть дома команде из Серии Б она себе не позволила.

Обе команды сейчас слишком думают о лиге, где "Рома" сильно отстает от Топ-4, а "Лечче" отчаянно борется за выход в Серию А. Гости с юга в хорошей форме, выиграли в четырех из пяти предыдущих матчей, хозяева из столицы в плоховатой, в воскресенье еле переиграли дома команду из зоны вылета. Вот и здесь в первом тайме они не переиграли гораздо более слабого на бумаге соперника. Еще и начавшего матч с широко ротационным составом - без двух лучших бомбардиров, двух ведущих опорников, ведущего защитника и первого вратаря.

Начала помощнее "Рома". Но "Лечче" быстро опомнился. Заблокированным ударом в центре штрафной заработал угловой. Который воспитанник соперника Калабрези замкнул головой. Арбитр поначалу свистнул офсайд, но ВАР его поправил. Гол, похоже, шокировал фаворита. И он до конца тайма так и не сумел прижать соперника к его воротам. Удар Переса отбил вратарь, Афена-Гьян выходил, подсекал, но Габриэль (Блеве получил травму) достал. Забил лишь Кумбулла, также головой с углового и еще и скидки головой Абрахама.

Сразу же с началом второго тайма Жозе Моуриньо бросил в бой Мхитаряна, Дзаньоло и Винью, и "Рома" перехватила инициативу окончательно и бесповоротно. Дзаньоло почти сразу же прорвался и попал в стойку, затем получил мяч от Мхитаряна, продолжил пяткой, и Абрахам с защитником на плече четко пробил с 17-ти метров. Тут же Габриэль в течение минуты вытащил удары Дзаньоло и Абрахама, затем Николо прорывом заработал удаление, и римляне получили приказ перекрыть оборону и успокоить игру. Выполнив его на все сто.

Они еще и забили третий. Мхитарян технично пожонглировал мячом, отправил в прорыв Шомуродова, тот убрал защитника и пробил в ближний угол. Узбек также вышел на замену.

В четвертьфинале "Рома" сыграет с "Интером".

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В статье: Кубок Италии Рома (Рим) Лечче
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