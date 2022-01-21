ГегенБлессин. После Андрея Шевченко Дженоа ждет либо невиданный проект, либо быстрый провал

Генуэзский журналист Федерико Сантини заявил о "Дженоа": "Американцы купили умиравшего грифона, умершего окончательно между "Специей" и "Фиорентиной". Они сделали все неправильно в плане стратегии спасения от вылета, но начинают ясную долгосрочную стратегию развития. Реконструировать уже невозможно, нужно разрушить и строить с нуля". И вправду, клуб работает так, будто турнирной таблицы уже не существует. Тогда ясно, почему был уволен Андрей Шевченко и почему его заменил Александер Блессин.

Полный Рангник

Выкуп 48-летнего Блессина за 1.5 миллиона евро у "Остенде" подтверждает несколько тезисов, высказанных в . Главная ошибка новых владельцев "Дженоа" - назначение главного тренера и лишь затем спортивного директора. Тем более, когда спортдира берут из орбиты "Ред Булл". Там признают лишь агрессивный, скоростной, смелый стиль игры, гегенпрессинг. Других - и "тики-таку" Шевченко-Рианчо, и глухую "ювентусовскую" оборону поздней сборной Украины и "Дженоа" - нет.

Также он подтверждает тезис о том, что главным виновником увольнения Шевченко является Йоханнес Шпорс. Блессин работал в "Лейпциге" восемь лет, в том числе три года - со своим нынешним боссом. Тренировал юношеские команды и думал о главной. Там он был винтиком в машине. А его карьера игрока прошла в низших дивизионах с лишь несколькими матчами в Бундеслиге за "Штутгарт" и заездом в Турцию. Шевченко же с его именем и карьерой игрока - глыба, отбрасывающая слишком огромную тень. Чужая глыба.

"Наш выбор - ясное решение идти в определенном направлении. У Блессина есть свой легко узнаваемый игровой путь, он полон энергии, и это то, что нужно в такой сложной ситуации. Но это и выбор на будущее, для развития клуба и игроков. Нашей философией будет атакующий стиль игры. Основанный на владении мячом, быстрой игре и контратаках, на командной игре. Это его стиль. Тренер и я будем идти в том же направлении в гармонии, мы будем очень активны. Мы разговариваем на одном футбольном языке".

Слова спортдира ясны. Шевченко заявлял, что хочет играть по схеме 4-3-3, но это невозможно и нужно подстраиваться под то, что есть. Блессин не подстраивается. Он предпочтет даже более слабых, запасных игроков, но готовых действовать в его стиле. Как всегда в "Ред Булл" и в концептуальных клубах вообще. Стиль, тактические и технические скиллы игрока важнее его уровня. Что нам отлично знакомо и по Вселенной Хосепа Гвардиолы. В этом и секрет долголетия Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

Даже более того - новые владельцы "Дженоа" сразу же заявили о желании купить и другие клубы и создать сеть, развивая игроков и тренеров на основе новых технологий, цифровой аналитики. Воспитывая молодежь. Шпорс и Блессин работали даже в двух таких сетях. В Италию первый приехал после каденции спортивным директором в "Витессе", принадлежащем сети Романа Абрамовича. А второй работал в "Остенде", части сети из семи клубов с акцентом именно на цифровую аналитику. Шевченко для всего этого чужой.

Будить агрессией

Блессин за один сезон поднял "Остенде" из аутсайдеров бельгийской лиги на пятое место, рекордное в истории клуба. С помощью агрессивного футбола, гегенпрессинга, стремительных атак после перехватов мяча, тактической схемы 3-5-2, к которой привычен больше, чем Шевченко. Такой футбол настолько восхитил бельгийских игроков и тренеров, что они отдали Александеру трофей лучшего тренера страны. И его даже рассматривали сейчас как кандидата на замену Филиппу Клементу в "Брюгге", чемпионе страны.

"Для успеха нужна ясная философия, преподаваемая как можно более простым путем, и осознание значимости результата", - говорил он. "Также нужно иметь эго, уметь заставить 30 игроков следовать за тобой. Вместе с этим, нельзя думать, что знаешь все. Я всегда точно знал, как должна играть моя команда. Когда тебе еще во время карьеры игрока нравится какая-то философия, ее очень легко внедрить как тренер". "Остенде" сильно зависит от анализа данных перед трансферами, и в "Дженоа" также хотят этого".

Обратите внимание на слова Шпорса об энергии. И на сообщения СМИ с первой тренировки Блессина в "Дженоа". Проведенной в весьма интенсивной, громкой манере. И одновременно в весьма фамильярной, с похлопываниями игроков по плечу, улыбками, подталкиваниями, даже объятиями. Все это рисует портрет, противоположный портрету Шевченко. Замкнутого, немногословного, отстраненного человека. Клуб считает, что именно первый портрет способен спасти команду, а не второй. И здесь с ним трудно спорить.

Команду, которую обвиняли в безразличии, которая безропотно проиграла дерби "Сампдории" и "Специи", 0:6 "Фиорентине", нужно расшевелить. Немец уже заявил, что хочет видеть "злую", агрессивную, скоростную, прессингующую. Что позволяет игрокам совершать ошибки, если будут учиться на них. Также важно, что в "Остенде" он тренировал игроков из 11-ти стран. В "Дженоа" играют из 15-ти. Шевченко, конечно, знает итальянский и английский, но дело ведь не только в языках. А в понимании менталитетов.

Штутгарт и Англия в приоритете

Означает ли это, что новый специалист преуспеет больше предыдущего? Отнюдь нет. Тренерский опыт Блессина на взрослом уровне насчитывает полтора года в Бельгии. Он говорит, что во многих своих командах был лидером, капитаном, советчиком молодых игроков. Но этого недостаточно. Как и опыта работы с Ханси Фликом, Рангником, Нагельсманном. Шевченко также работал с Лобановским, Моуриньо и Анчелотти.

"Остенде" настиг вечный синдром второго сезона. Сейчас он вновь очень близок к зоне вылета. К непривычному для Бельгии стилю уже привыкли, изучили. Тренер часто говорил об отсутствии желания игроков, о том, что "могли играть еще 24 часа, но не забить". Похоже на проблемы "Дженоа".

Он рассказывал, что обожает английский футбол и не попал тренером в "Шеффилд Юнайтед" лишь из-за ограничений для иностранцев. Игроки в "Остенде" рассказывали, что первую неделю только бегали и падали от усталости. А итальянский футбол ведь совсем иной. Что в конце карьеры игрока из-за банкротств его клубов потерял интерес к футболу и работал несколько лет в страховой компании. Что Рангник долго убеждал его вернуться и в итоге уговорил лишь временно.

Что он домашний человек и с большим трудом покинул родной Штутгарт даже для Лейпцига и соседней Бельгии. А Генуя ведь намного дальше. Что любит решать все без помех. "Для меня важно делать то, что я хочу. Чувствовать, что не накажут за ошибки. Во многих клубах такое не позволяют. Какой смысл быть в амбициозном клубе, но с огнем по тебе уже после двух поражений?" В "Дженоа" такого комфорта не будет. Он говорит, что ему обещали долгосрочный проект? Шевченко также обещали.

Главное - он совершенно незнаком с итальянским футболом, никогда не играл и не тренировал здесь. С 2014-го года таких тренеров в Серии А было пять. Все признавали, что поначалу не понимали, куда попали и ощущали растерянность. Марсело Бьелса через четыре дня в "Лацио" сбежал. Хулио Веласкеса и Франка Де Бура уволили быстро. Руди Гарсия и Паулу Фонсека поработали в "Роме", но ушли бесславно. Немецкий тренер в истории в Серии А был лишь один. Руди Феллер на четыре матча. Бельгийских не было.

Либо в "Дженоа" получится проект, еще не виданный в итальянском футболе. Либо все быстро развалится.

Приглашение Блессина - прежде всего признание поражения в переговорах с другими выходцами из немецкого футбола, в разы более опытными - Бруно Лаббадией, Палом Дардаи. Также возможно, что теперь "Дженоа" надеется наскоком, гегеннахрапом удивить Серию А и спастись. Но скорее уже не рассчитывает на это и начинает строительство с нуля, пусть и в Серии Б, на пути к современному немецкому футболу. К такой работе Шевченко вряд ли был готов. Так что хорошо, что уже не там.

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