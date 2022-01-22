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Полузащитник Ювентуса покинет команду до конца зимнего трансферного окна

Италия
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Ведутся переговоры по возвращению в АПЛ

Полузащитник Ювентуса покинет команду до конца зимнего трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси покинет команду до конца трансферного окна. Об этом сообщил наставник "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри.

В настоящее время валлиец не находится в расположении команды, а ищет себе новую. Фабрицио Романо отмечает, что ведутся переговоры с клубами АПЛ – Рэмси может вернуться в английский чемпионат.

Напомним, что до перехода в "Ювентус" Аарон выступал за "Арсенал", "Кардифф" и "Ноттингем Форест". Полузащитник присоединился к туринцам летом 2019-го на правах свободного агента, подписав контракт на четыре года.

В текущем сезоне Рэмси не считается даже игроком ротации. На его счету всего 112 минут в пяти матчах.

Также отметим, что его трансферная стоимость за период пребывания в Ювентусе упала с 40 миллионов евро до 5 миллионов.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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