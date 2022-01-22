Балотелли получит вызов в сборную Италии

Нападающий турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли возвращается в сборную Италии. Игрок прибудет на январский сбор национальной команды. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что в скором времени о вызове бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Интера" объявят официально. Это личная инициатива тренера Роберто Манчини.

Как известно, ранее Балотелли работал вместе с наставником в "Интере" и "Манчестер Сити". 31-летний Марио не играл за сборную Италии с сентября 2018 года.