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Балотелли получит вызов в сборную Италии
Нападающий не играл за национальную команду три с половиной года
Нападающий турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли возвращается в сборную Италии. Игрок прибудет на январский сбор национальной команды. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.
Также сообщается, что в скором времени о вызове бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Интера" объявят официально. Это личная инициатива тренера Роберто Манчини.
Как известно, ранее Балотелли работал вместе с наставником в "Интере" и "Манчестер Сити". 31-летний Марио не играл за сборную Италии с сентября 2018 года.
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