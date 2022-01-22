Серия А. Результат Дженоа против Удинезе тот же, игра совсем другая

Серия А. 23-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Камбиазо 79 (Д, вторая желтая)

В последние годы "Дженоа" и "Удинезе" известны как скучнейшие, наиболее оборонительные команды лиги, также склонные к ничьим, не умеющие побеждать. Первая не побеждала в 19-ти матчах подряд, вторая одержала две победы в 17-ти. Неудивительно, что обе борются против вылета. Генуэзцы и вовсе 19-е. Каденция Андрея Шевченко лишь усилила скуку и ослабила креатив. Каденция Габриэле Чоффи в "Удинезе" началась более ярко, 4:0 над другим аутсайдером "Кальяри" и 4:4 против "Лацио". Но здесь также все вернулось на круги своя.

Преемник Шевченко Александр Блессин, выходец из школы гегенпрессинга Ральфа Рангника, твердо обещал, что его команда будет агрессивной, крайне неудобной для соперников, быстрой, играющей высоко. Свое слово он сдержал. Вдруг оказалось, что "Дженоа" на все это способна. Способна доминировать, не проигрывать со счетом 1:9 по ударам по воротам, а выигрывать (к 70-ой минуте). Она и вправду играла агрессивно, боролась, очень старалась. В целом матч был битвой, в которой карточек было гораздо больше (9), чем опасных моментов.

Началось все угловым и ударами Йебоа и Экубана. Оба вытащил вратарь гостей Сильвестри. Через десять минут свободный Йебоа получил мяч на линии вратарской, но отпустил его. В эти минуты, как и в начале второго тайма, "Удинезе" еле держался под прессингом. На 55-ой минуте Портанова завершил отличную фланговую атаку перед вратарем неуклюжим и неточным ударом. После же этих моментов гости приходили в себя и выравнивали игру. Пусть и создать в атаке ничего не смогли.

В концовке, несмотря на удаление своего игрока, хозяева устроили финальный штурм. Пусть и до заметных ударов по воротам не дошли.

Результат матча первого круга повторился. "Дженоа" осталась без побед над "Удинезе" в последних 12-ти матчах. Без побед дома в этом сезоне над кем-либо. Осталась 19-ой. Но такая игра сразу после 0:6 от "Фиорентины" дает надежду на будущее.