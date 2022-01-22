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Милан нацелился на молодого защитника Тоттенхэма

Италия
(1 голосов)

Игрок нужен Пиоли

Милан нацелился на молодого защитника Тоттенхэма

Фото: acmilanfan.ru

Новина українською

Англиский защитник Джафет Танганга может покинуть "Тоттенхэм" уже в текущее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляет "Милан".

Переговоры о переходе 22-летнего центрдефа уже ведутся миланским клубом. "Россонери" хотят арендовать англичанина и обсуждают эту возможность со "шпорами". Пока неизвестно, захотят ли лондонцы расстаться с Джафетом.

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает Танганга в 15 млн евро.

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В статье: Стефано Пиоли Тоттенхэм (Лондон) Милан Джафет Танганга
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Источник:
BBC

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