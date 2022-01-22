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Милан нацелился на молодого защитника Тоттенхэма
Игрок нужен Пиоли
Фото: acmilanfan.ru
Англиский защитник Джафет Танганга может покинуть "Тоттенхэм" уже в текущее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляет "Милан".
Переговоры о переходе 22-летнего центрдефа уже ведутся миланским клубом. "Россонери" хотят арендовать англичанина и обсуждают эту возможность со "шпорами". Пока неизвестно, захотят ли лондонцы расстаться с Джафетом.
В текущем сезоне защитник провел 10 матчей в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает Танганга в 15 млн евро.
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Источник:BBC
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