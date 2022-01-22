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Пиоли: Против Ювентуса надо провести выдающийся матч, и мы на это способны
Тренер имеет план
Football Italia / Автор неизвестен
Наставник "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий перед матчем с "Ювентусом" в 23-м туре Серии А:
"Мы, очевидно, в хорошем положении, но также очевидно и то, что "Ювентус" набрал превосходную форму после тяжелого старта. Сыграть средне будет недостаточно – надо провести выдающийся матч. И мы на это способны.
Это не решающая игра, но важная, потому что "Ювентус" сейчас демонстрирует свою силу. Он отстает от нас в таблице, и важно победить, чтобы оторваться от него еще больше.
В первом матче игра была равной. Мы пропустили плохой гол после собственного стандартного положения. Ожидаю, что игра будет сбалансированной, обе команды будут биться за каждый мяч и каждый сантиметр поля.
Калабрия, Романьоли и Беннасер, три важных игрока, вернулись и чувствуют себя хорошо. То же касается Ибрагимовича. Также доступен и Тонали", – сказал Пиоли.
Напомним, "Милан" примет "Ювентус" на "Сан Сиро" 23 января, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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