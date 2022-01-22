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Серия А. Смертельно уставший Интер переигрывает Венецию

Италия
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Крайне неэффективная игра, нo три очкa

Серия А. Смертельно уставший Интер переигрывает Венецию

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Венеция" 2:1

Голы: Барелла 40, Джеко 90 - Анри 19

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Димарко 46), Дармиан (Думфриз 73), Брозович (Весино 82), Барелла (Видаль 72), Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес (Санчес 73), Джеко

"Венеция": Леццерини, Кальдара, Модоло, Чеккарони, Ампаду, Тессманн (Кийин 66), Вакка (Фьордиллино 25), Кюйзанс (Перец 66), Улльманн, Анри (Сигурдссон 82), Окереке (Нани 82)

Предупреждения: Барелла 25, А. Бастони 27, Де Фрай 81 - Леццерини 40, Модоло 45+2, Кийин 68, Кальдара 80

Можно было найти предпосылки разгромной победы "Интера" в этом матче. Он чемпион и лидер Серии А, играл сильнейшим составом. Дома, где выиграл 23 из 27-ми предыдущих матчей лиги при четырех ничьих. Против новичка, 17-ой команды лиги, явно поплывшей в последнее время с тремя очками в восьми матчах. Еще и приехавшей без восьми зараженных коронавирусом игроков и главного тренера Паоло Дзанетти.

Были предпосылки и для потери очков. "Нерадзурри" играли уже пятый матч за 14 дней, причем в двух из предыдущих отыграли по 120 минут. Еще с концовки 2021-го года было заметно, что сдают в плане физической готовности, командного баланса, креатива, скорости. Даже в плане обороны. Против другого новичка "Эмполи" в Кубке в среду дома им удалось перевести мяч в овертайм лишь на 91-ой минуте и уже там дожимать.

В итоге получилось что-то посредине. Крайне натужная игра на ужасном газоне "Сан Сиро", на котором играли уже седьмой матч за 17 дней. И вновь драматичная победа. Пятая с разницей в один мяч во всех турнирах с 17-го декабря. Других за это время не было.

Несмотря на 3:22 по ударам по воротам, 29:71 по владению мячом, "Венеция" держалась очень прилично. Особенно в первом тайме. Перекрывала заторможенного, усталого, неизобретательного соперника. Тот до перерыва запомнился лишь неточным ударом через себя Лаутаро Мартинеса и голом. Состоялся гол после перехвата, навеса Дармиана в падении, удара Перишича, сейва Леццерини и добивания Бареллы.

При этом гол был всего лишь ответом. На 19-ой минуте счет открыли гости. Контратака не выглядела критически опасной, но Ампаду классно вырезал навес, а Анри пробил головой над пальцами Хандановича. Тот задел, но не вытащил.

Во втором тайме доминирование хозяев уже было более ясным. Правда, четкости, ума и скорости в их действиях от этого не прибавилось. Разве что Джеко умудрился пробить выше в падении с трех метров (правда, под давлением). На это еще и ответил Окереке прорывом и плотным ударом, отбитым Хандановичем. Попытки Димарко и Дармиана были далеко не такими острыми, солидной тренировкой для Леццерини.

И все же чемпион добыл победу. Вновь найдя гол против новичка на ровном месте и в самой концовке. Когда "Венеция" даже вроде бы успокоила игру и чуть больше владела мячом. Свежий Думфриз прошил защитника, навесил, а Джеко продавил своего и замкнул головой.

После этого матча при равенстве отыгранных "Интер" опережает "Милан" на пять очков, а "Наполи" - на семь. Он сильно устал, но продолжает выгрызать чемпионские победы.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Венеция
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