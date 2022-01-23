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Аллегри: Ювентус не обыграл никого из топ-4. О чемпионстве думать бессмысленно
Коуч критически смотрит на ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем с "Миланом" в 23-м туре Серии А:
"У нас удачный период, но путь долог, матчей еще много. Мы отстаем от "Милана" в таблице, и завтра будет хорошая игра. Это важный матч, надо сыграть хорошо.
"Милан" здорово провел эти полтора года, надо отдать должное Пиоли. "Милан" борется за Скудетто.
Нам нужно набрать лучшую форму до конца февраля. О чемпионстве мы пока думать не можем – это было бы бессмысленно. Мы стараемся догнать первую четверку, пока мы не обыграли ни одной команды из нее, так что завтра, возможно, наш шанс это исправить.
"Милан" правильно организовал работу, он правильно подбирал игроков и теперь выигрывает, борется за чемпионство", – сказал Аллегри.
Напомним, матч между "Ювентусом" и "Миланом" состоится сегодня, 23 января. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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