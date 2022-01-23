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Серия А. Кальяри пропускает в численном большинстве и остается в зоне вылета

Италия
(1 голосов)

"Фиорентина" не проиграла вдесятером и без Влаховича

Серия А. Кальяри пропускает в численном большинстве и остается в зоне вылета

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 23-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Жоао Педро 47 - Соттил 65

Удаление: Одриосола 64 (Ф, прямая красная)

Нереализованные пенальти: Жоао Педро 68 (вратарь) - Бираги 8 (вратарь)

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Кальяри
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