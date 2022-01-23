Италия
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Серия А. Кальяри пропускает в численном большинстве и остается в зоне вылета
"Фиорентина" не проиграла вдесятером и без Влаховича
Серия А. 23-й тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Жоао Педро 47 - Соттил 65
Удаление: Одриосола 64 (Ф, прямая красная)
Нереализованные пенальти: Жоао Педро 68 (вратарь) - Бираги 8 (вратарь)
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