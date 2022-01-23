Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за проблем с психикой у Иличича
Игрок останется в Бергамо
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа". Это удалось сделать путем наложения вето на трансфер 26-летнего игрока зимой.
Главный тренер потребовал сохранить футболиста, так как он недоволен игрой другого полузащитника команды — Йосипа Иличича. Сообщается, что тот имеет проблемы психологического характера.
В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ассистент Луческу: Если молодые игроки будут продолжать прогрессировать, могут стать основными
- Громов остается в Заре, Кривбасс подписывает Бухала. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Чеснаков: Переход Юрченко в Ворсклу больше смахивает на слухи
- Серия А. Результат Дженоа против Удинезе тот же, игра совсем другая
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса