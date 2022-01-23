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Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за проблем с психикой у Иличича

Италия
Обновлено
(3 голосов)

Игрок останется в Бергамо

Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за проблем с психикой у Иличича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа". Это удалось сделать путем наложения вето на трансфер 26-летнего игрока зимой.

Главный тренер потребовал сохранить футболиста, так как он недоволен игрой другого полузащитника команды — Йосипа Иличича. Сообщается, что тот имеет проблемы психологического характера.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич Алексей Миранчук Дженоа (Генуя)
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.01.2022 в 16:11
"Психологічна проблеми" і "проблеми з психікою" - це "дві великі різниці".
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