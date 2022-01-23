Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за проблем с психикой у Иличича

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа". Это удалось сделать путем наложения вето на трансфер 26-летнего игрока зимой.

Главный тренер потребовал сохранить футболиста, так как он недоволен игрой другого полузащитника команды — Йосипа Иличича. Сообщается, что тот имеет проблемы психологического характера.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.