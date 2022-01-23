Серия А. Коваленко хорошо поработал, Специя вновь выиграла дерби

Серия А. 23-й тур



Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Сампдория" 1:0

Гол: Верде 69

Удаление: Экдаль 73 (Сампдория, вторая желтая)

"Специя" явно в хорошей форме. К отчетному матчу она подошла с тремя победами в четырех предыдущих, в том числе лигурийском дерби над "Дженоа", а также над "Наполи" и "Миланом". Последним - на 96-ой минуте благодаря ассисту Виктора Коваленко. Радостный Тьяго Мотта говорил о возрастающей уверенности и серьезности. Правда, призывал не терять их, продолжать работать. В другом лигурийском дерби - против "Сампдории" - расслабляться также было нельзя. Ведь и эта генуэзская команда борется против вылета.

В первом круге "Сампдория" отдала "Специи" мяч, глубоко хладнокровно оборонялась и остро контратаковала. Здесь получилось наоборот. Этот матч был первым в новой каденции для Марко Джампаоло, старого-нового тренера генуэзцев (Роберто Д"Аверса был уволен после трех поражений подряд), а владение мячом он любит. Хозяева сидели глубоко, в прессинг посылали лишь центрфорварда Маная и опорника Коваленко. Виктор много бегал, старался, выкладывался. С мячом играл умно, в одно касание. Но все это в центре поля и редко.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 по ударам по воротам. Лучше описать его невозможно.

Второй начался так же. Лишь минуте к 60-ой команды начали просыпаться, начались хотя бы удары по воротам. Первой проснулась "Сампдория". После фола Коваленко она разыграла контратаку, и Капуто вывели на вратаря. Франческо еле сумел задеть мяч, Проведель заблокировал. После ухода украинца на 64-ой минуте давление гостей усилилось. Угловой Капуто замкнул головой в стойку. Но сыграла контратака хозяев по правому флангу. Не без проблем, но мяч был доставлен в штрафную силами Агудело. А там Верде пробил во вратаря, но мощно.

Далее, пользуясь численным преимуществом после удаления Экдаля за отмашку локтем, "Специя" довольно спокойно удержала счет.

Подопечные Мотты вышеупомянутые три победы одержали в гостях. Дома же не побеждали в четырех матчах подряд. Теперь победили и на "Пикко" и неуклонно уходят от зоны вылета. Уже опережают ее на восемь очков. Неудивительно, что сегодня праздновали финальный свисток вместе с тренером и болельщиками довольно бурно. Новые подопечные Джампаоло опережают "Кальяри" лишь на три, и у тренера еще очень много работы.

Коваленко? В своем первом выходе в "старте" за 40 дней он выполнял тактические указания тренера и очень старался. По касаниям мяча на момент замены был вторым снизу в команде, но его уход с поля болельщики провожали стоя с аплодисментами.

==========

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Салернитана" 4:1

Голы: Жезус 17, Мертенс 45+3 (пен.), Ррахмани 47, Инсинье 53 (пен.)

Удаление: Весели 51 (С, вторая желтая)

"Наполи" также играл региональное дерби. Правда, здесь разница в уровне и кондициях изначально была огромной. Чрезвычайное положение команды Лучано Спаллетти завершилось, почти все травмированные и больные практически скопом вернулись. Он уже отыграл хорошо в Болонье (2:0). А "Салернитана" как раз чуть не отправилась на карантин. Не хватило одного заболевшего. Ее главный тренер Стефано Колантуоно заявлял, что в такой ситуации в Неаполе нет шансов, а спортивный директор Вальтер Сабатини призывал остановить лигу.

Вообще-то, не сказать, что вратарь гостей Белец работал особо адски. Отбивал то, что нужно. Но при таком давлении, сила которого ясна из итоговых 26:1 по ударам по воротам, 14:1 в створ и 82:18 по владению мячом, было ясно, что голы придут. На первый, на удар Жезуса после рикошета от Элмаса (пришлось проверять на видео, что не от руки), гости еще и ответили. Кехрида прорвался по флангу и выложил чуть назад. Но затем Элмаса сбили в штрафной чуть ли не хором, Мертенс выложил Ррахмани, Инсинье вернулся и реализовал пенальти...

"Наполи" одерживает третью победу в лиге подряд и выходит на второе место перед матчем "Милана". "Салернитана" остается последней.

===========

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Сассуоло" 1:1

Голы: Санабрия 16 - Распадори 88