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Уничтожили. Наполи - Салернитана 4:1. Обзор матча, видео голов
Наполи - Салернитана ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В региональном дерби "Наполи" не испытал проблем. Команда Лучано Спалетти разгромила "Салернитану" благодаря голам Ррахмани, Мертенса, Жезуса и Инсинье. Соперник сумел ответить одним мячом, но это не имело определяющего значения. Это уже третья подряд победа "Наполи", а для "Салернитаны" это поражение свидетельствует об одном – команда на перерыв сборных идет последней.
Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре поединка Серии А.
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Салернитана" 4:1
Голы: Жезус 17, Мертенс 45+3 (пен.), Ррахмани 47, Инсинье 53 (пен.) - Бонацолли 33
Удаление: Весели 51 (С, вторая желтая)
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