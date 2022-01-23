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Уничтожили. Наполи - Салернитана 4:1. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Наполи - Салернитана ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Уничтожили. Наполи - Салернитана 4:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В региональном дерби "Наполи" не испытал проблем. Команда Лучано Спалетти разгромила "Салернитану" благодаря голам Ррахмани, Мертенса, Жезуса и Инсинье. Соперник сумел ответить одним мячом, но это не имело определяющего значения. Это уже третья подряд победа "Наполи", а для "Салернитаны" это поражение свидетельствует об одном – команда на перерыв сборных идет последней.

Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре поединка Серии А.

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Салернитана" 4:1
Голы: Жезус 17, Мертенс 45+3 (пен.), Ррахмани 47, Инсинье 53 (пен.) - Бонацолли 33
Удаление: Весели 51 (С, вторая желтая)

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В статье: Наполи (Неаполь) Салернитана
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