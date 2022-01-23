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Милан - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Большая битва в Милане

Милан - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" благодаря победе над "Салернитаной" сегодня обошёл "Милан" в таблице. К тому же, очередные три очка в свою копилку в текущем туре положил "Интер". Это значит, что "россонери" нужно обязательно побеждать, чтобы продолжить гонку за титулом или даже вторым местом. "Аталанта" же напротив - оступилась. И этот факт работает в пользу "Ювентуса", который в случае победы на "Сан-Сиро" впервые за долгое время попадёт в топ-4 Серии А.

23 января. 21:45. Серия А. 23-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ювентус"

"Челси" - "Тоттенхэм"
Английская Премьер-лига. 23-й тур
23 января. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)

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В статье: Ювентус (Турин) Милан
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