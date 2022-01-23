Абрахам - первый англичанин в трехочковую эру, кто забил 10 голов в Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А римская "Рома" на выезде разгромила "Эмполи" - 4:2.

Дублем в составе "волков" отметился нападающий Тэмми Абрахам. Таким образом, у английского форварда 10 забитых мячей в 22 поединках текущего сезона чемпионата.

Это лучший результат среди англичан в трехочковую эпоху Серии А - то есть с сезона 1994/1995.

Напомним, Тэмми перешел в стан римлян из лондонского "Челси" летом 2021-го года.