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Абрахам - первый англичанин в трехочковую эру, кто забил 10 голов в Серии А
Тэмми дважды забил "Эмполи"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 23-го тура итальянской Серии А римская "Рома"
Дублем в составе "волков" отметился нападающий Тэмми Абрахам. Таким образом, у английского форварда 10 забитых мячей в 22 поединках текущего сезона чемпионата.
Это лучший результат среди англичан в трехочковую эпоху Серии А - то есть с сезона 1994/1995.
Напомним, Тэмми перешел в стан римлян из лондонского "Челси" летом 2021-го года.
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Источник:Opta
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