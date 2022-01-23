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Ибра не доиграл первый тайм в матче против Юве

Италия
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Швед получил травму

Ибра не доиграл первый тайм в матче против Юве

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает туринский "Ювентус".

Форвард "россонери" Златан Ибрагимович вышел на эту игру в стартовом составе "красно-черных", но не отыграл даже первый тайм. На 28-й минуте встречи шведский форвард начал хромать и покинул поле. 40-летнего Златана заменил француз Оливье Жиру.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ибра принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 ассиста.

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В статье: Златан Ибрагимович Ювентус (Турин) Милан
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