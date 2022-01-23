Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибра не доиграл первый тайм в матче против Юве
Швед получил травму
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает туринский "Ювентус".
Форвард "россонери" Златан Ибрагимович вышел на эту игру в стартовом составе "красно-черных", но не отыграл даже первый тайм. На 28-й минуте встречи шведский форвард начал хромать и покинул поле. 40-летнего Златана заменил француз Оливье Жиру.
В текущем сезоне чемпионата Италии Ибра принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Ингулец официально представил бразильца и нидерландца
- Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в Дженоа из-за проблем с психикой у Иличича
- Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо
- Официально: Александр Блессин – новый главный тренер Дженоа
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО