Ибра не доиграл первый тайм в матче против Юве

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" принимает туринский "Ювентус".

Форвард "россонери" Златан Ибрагимович вышел на эту игру в стартовом составе "красно-черных", но не отыграл даже первый тайм. На 28-й минуте встречи шведский форвард начал хромать и покинул поле. 40-летнего Златана заменил француз Оливье Жиру.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ибра принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 ассиста.