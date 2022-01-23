Серия А. Милан - Ювентус 0:0. Никто не будет великим

Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 0:0

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 76), Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Салемакерс 66), Диас (Беннасер 66), Леау (Ребич 76), Ибрагимович (Жиру 28)

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Сандро, Куадрадо (Бернардески 66), Локателли (Артур 66), МакКенни, Бентанкур (Рабио 90), Дибала (Кулушевски 90), Мората (Кен 74)

Предупреждения: Леау 12, Мессиас 43 - Локателли 9, Кен 89

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Матч на вес золота" и "Кто будет великим вновь"? Пожалуй, ведущие издания Италии сегодня преувеличили с заголовками. "Ювентус" добыл шесть побед и две ничьи в восьми матчах лиги, в одном из них, а также в матче Кубка забил по четыре мяча. Не пропустил в пяти. Массимилиано Аллегри говорит о хорошем периоде, о взрослении команды. Сегодня он мог вернуться в Топ-4. Но играет вовсе не впечатляюще. "Милан" же борется за Скудетто, но отстает и нестабилен. После 4:2, 3:1 и 3:0 драматично проиграл дома аутсайдеру "Специи".

Сегодня команды играли очень осторожно, медленно, не рисковали. Не посылали много игроков в прессинг или в штрафную соперника. Очень жестко боролись. Арбитр Марко Ди Белло до перерыва показал три желтые карточки, а мог и все шесть. У каждой были свои минуты с мячом, с комбинациями. У "Милана" чаще и интереснее. Он неплохо перехватывал мячи в центре поля, пасовал опаснее в районе линии штрафной "Ювентуса". Нанес почти в три раза больше ударов в первом тайме (8:3). И более опасные. Но в целом обе играли некачественно.

Удар Леау с 18-ти метров низом после "стенки" отбил вратарь, Калабрия дважды чуть не закрутил в "девятку" издали. Близко. В ответ Куадрадо прорвался и с "точки Леау" немного не попал низом, а Дибала из пределов штрафной закрутил хуже, чем Калабрия. Вот и все моменты скучного первого тайма. А еще в его начале энергичное подталкивание Сандро Калабрии в своей штрафной. Ди Белло посчитал, что не слишком энергичное.

В первой половине второго тайма не изменилось абсолютно ничего. Изменилось к худшему. Удары стали еще менее опасными. Разве что Эрнандес пересек линию штрафной и сразу же пробил низом. Щесны взял. Равным стал счет и по потенциальным пенальти. Мессиас вроде бы попал по ноге Морате. В начале второй половины тайма Щесны взял и удар головой Жиру. В принципе, в эти минуты давление "Милана" возрастало. Он посылал больше игроков и мячей в штрафную "Ювентуса". Но вскоре вновь все заглохло. Мяч даже оказался у гостей.

Первая нулевая ничья в матче между командами в лиге с 2007-го года. Первый сезон с двумя ничьими в таких с 1991/92. "Милан" рискует отпустить "Интер" еще дальше, "Ювентус" не сумел пробиться в Топ-4. Отвратительная игра. Которая совсем не удивила. В предыдущих шести очных матчах туринцы побеждали лишь однажды. А вот до этого побеждали в девяти подряд. Почти во всех - с Аллегри и по одному и тому же сценарию. С одним изменением - тошнотворная игра ПЛЮС гол на ровном месте. Этого плюса сегодня не хватило.