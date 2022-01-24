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"Он пеняет на поле". Стефано Пиоли – о рецидиве у Златана Ибрагимовича
Травма – это всегда неприятно. Виноват газон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался для прессы после матча Серии А с туринским "Ювентусом" (0:0). В частности, наставник рассказал о причине замены шведского нападающего Златана Ибрагимовича уже на 28-й минуте встречи. Цитирует Пиоли портал Football Italia.
"Ибрагимович почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Он пеняет на поле, газон был очень и очень жестким. Мы надеемся, что Златан вернется в строй уже в ближайшие дни".
"Мы выбрали правильную тактику, оттолкнулись от соперника. Нам не хватило хладнокровности в штрафной площадке оппонента. "Милан" старался и сам быть опасным, и не давать "Ювентусу" шансов".
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