"Он пеняет на поле". Стефано Пиоли – о рецидиве у Златана Ибрагимовича

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался для прессы после матча Серии А с туринским "Ювентусом" (0:0). В частности, наставник рассказал о причине замены шведского нападающего Златана Ибрагимовича уже на 28-й минуте встречи. Цитирует Пиоли портал Football Italia.

"Ибрагимович почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Он пеняет на поле, газон был очень и очень жестким. Мы надеемся, что Златан вернется в строй уже в ближайшие дни".