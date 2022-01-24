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Аллегри – о сухой ничье между Миланом и Ювентусом: В этом матче могло случиться все, что угодно

Италия
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Аллегри – о сухой ничье между Миланом и Ювентусом: В этом матче могло случиться все, что угодно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал паритет в матче Серии А с "Миланом" (0:0). Отметим, что "бьянконери" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

"Хороший матч. У нас был большой отрезок поединков против конкурентов. Если бы мы проиграли, то отставали бы от "Милана" на 10 очков. Нам нужно быть более спокойными и сосредоточенными на финальной трети поля – мы торопимся и ошибаемся с последним пасом. Я думаю, что ничья закономерна: было много борьбы, жестких дуэлей и равного футбола. В этом матче могло случиться все что угодно".

"Во втором тайме мы играли лучше, но "Милан" тоже действовал отлично. "Юве" начал играть в более командный футбол, начал понимать, как именно контролировать мяч. Также парни стали более уверенными в себе – 8 из последних 12 матчей мы сыграли на ноль, это хороший знак".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Милан
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Источник:
football-italia.net

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