Ибрагимович рискует пропустить матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может пропустить стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, форвард получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:0). Футболист почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Из-за аналогичной проблемы Ибрагимович уже пропускал несколько матчей в сентябре и октябре прошлого года. Сущействует вероятность, что восстановление 41-летнего игрока может затянуться.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до 2022 года.