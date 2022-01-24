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Ибрагимович рискует пропустить матчи отбора ЧМ-2022

Италия
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У Златана травма

Ибрагимович рискует пропустить матчи отбора ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может пропустить стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, форвард получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:0). Футболист почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Из-за аналогичной проблемы Ибрагимович уже пропускал несколько матчей в сентябре и октябре прошлого года. Сущействует вероятность, что восстановление 41-летнего игрока может затянуться.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до 2022 года.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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