Официально: Аталанта подписала Бога

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога подписал контракт с "Аталантой", сообщает твиттер клуба. Сумма трансфера из – 22 миллионов евро.

⌛️ Il conto alla rovescia è finito! ???? @BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! ???? Bienvenue, Jérémie! ???????????????? ⌛️ The countdown is finally over! #Boga is a new #Atalanta player! ???? Welcome, Jérémie! ???????? #BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JQiarVouRJ

Фото игрока с футболкой "Аталанты" появились 6 января, а о информация о переходе ещё в декабре.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался "Шахтер".

Official and confirmed. Former Chelsea winger Jeremie Boga joins Atalanta from Sassuolo on a permanent move for €22m fee plus add ons. Deal now finally completed and sealed. ???????? #Atalanta https://t.co/mSpzo5qrpB