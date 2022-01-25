Без сил и футбола. Итоги 23-го тура Серии А

Дженоа - Удинезе 0:0



Интер - Венеция 2:1



Лацио - Аталанта 0:0



Кальяри - Фиорентина 1:1



Торино - Сассуоло 1:1



Эллас Верона - Болонья 2:1



Наполи - Салернитана 4:1



Специя - Сампдория 1:0



Эмполи - Рома 2:4



Милан - Ювентус 0:0



Возможно, мы слишком разбалованы Серией А в последние годы, привыкли к яркому атакующему футболу с множеством опасных моментов. Потому тур с 22-мя голами, тремя нулевыми ничьими и усталой игрой раздражает. Но почему не требовать хорошего? Тем более, что именно сейчас у большинства ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Да и осенью между матчами сборных Топ-клубы обычно играют по семь раз, зимой-весной даже больше. На этот раз между перерывами играли шесть раз. То есть не должны были настолько устать.



Особенно разочаровали центральные матчи.





"Милан" - "Ювентус"





"Ювентус" не проиграл в девятом матче подряд в лиге, не пропустил в шестом из них. Остался вплотную к четвертому месту. Его динамика положительна. Но все же хотелось бы, чтобы играл гораздо агрессивнее, с большим желанием. Чтобы после восьми голов в матчах против "Ромы" и "Сампдории" позавчера хотя бы нанес один удар в створ ворот. Но он толком и не пытался. Массимилиано Аллегри ещё и говорил о выступлении высокого уровня, о командной игре, о "сухих" воротах и остался очень доволен. Таков его путь.



"Бьянконери" не выиграли уже шестой матч у команд Топ-4 в нынешнем сезоне и во всех выглядели крайне бледно. Этот матч был уж точно типичным времен Аллегри. Разница лишь в том, что при нем "Милан" обыгрывали восемь раз подряд, то есть гол в итоге где-то находили.



От "россонери" точно хотелось большего. После этого матча, отпустившего "Интер" на семь очков по потерянным, Стефано Пиоли совершенно справедливо заявил, что невыигрыш в следующем туре в дерби будет означать прекращение борьбы за Скудетто и сосредотачивание на борьбе за место в Топ-4. Почему тогда так боязливо, апатично играли? Почему с возвращением Калабрии, Романьоли и Тонали и с такой игрой соперника оборона так боялась? Почему атака, которая наконец в полном составе, практически ничего не создала?



Пиоли говорил о "наполовину полном стакане в таких обстоятельствах". Каких? После недели отдыха, в таком составе? Неужели ужасное поле "Сан Сиро", на котором играли восьмой матч за 17 дней, всему виной? Он сам признал, что команда потеряла отношение к игре "с лёгким сердцем". После провала и судейского скандала против "Специи" на сердце и вправду должно было быть тяжело. Но это и должно было добавить мотивации. Не добавило.



Первая нулевая ничья в этом матче в лиге с 2007-го года. Первый сезон с 1991/92, когда оба матча заканчиваются вничью.





"Лацио" - "Аталанта"





"Лациале" также должны были сделать больше. Все же третья атака лиги. Правда, в последнее время главной целью Маурицио Сарри поставил стабилизацию обороны. Итог - ноль пропущенных за 300 последних минут во всех турнирах, но всего один забитый за 210. Тренер также постоянно заявляет, что его команда не борется за Топ-4, а просто хочет расти, развиваться. В субботу она и играла как команда, которая ни за что не борется, которая боится рисковать.



Сарри ссылался на потерю семи игроков, 120 минут в Кубке, но по сравнению с проблемами "Аталанты" это очень слабые оправдания. Один из лидеров его команды Сергей Милинкович-Савич высказался чётче, заявив, что его команда против настолько ослабленного соперника должна была сделать гораздо больше.



"Аталанта" - единственная из четырёх участников Топ-матчей, которому не хочется предъявлять претензии. Несмотря на уже третий 0:0 в четырёх последних матчах лиги. В Риме она выступала лишь с двумя полевыми игроками первой команды на скамье запасных. Причем трех дополнительных пришлось убирать из стартового состава и из заявки вообще уже после его объявления. Даже выезд в столицу пришлось отложить на день. На день матча. По ходу матча травмировались ещё двое. Центральный защитник Скальвини играл на позиции опорника.



Джан Пьеро Гасперини бурно радовался сразу после финального свистка. Объясняя, что "пришлось выбросить все планы в окно" и признавая, что "сложно не радоваться такому выступлению". "Мы должны держаться и переждать этот шторм". Да, во время шторма "Ювентус" подобрался слишком близко. Но вряд ли сейчас команда Гасперини способна на большее.



В этом сезоне бергамаски в гостях в лиге ещё не проигрывали. В целом с предыдущего сезона такая серия достигла уже 18-ти матчей.



"Интер"





"Интер" от критики отделил один кивок головой Эдина Джеко на 90-ой минуте. У "нерадзурри", в принципе, есть оправдания. Никто в Италии с девятого января не играл больше, чем они - 510 минут. Все то же ужасное поле, о котором говорили и Симоне Индзаги и Джеко: "Наша наибольшая проблема, невозможно играть, мяч вообще не катится". Но ведь у них за это время почти не было потерь в составе. Они уже больше месяца страдают, не побеждали с разницей более одного мяча, сдали в плане креатива и интенсивности и не замечают этого.



"Венеция", набравшая лишь три очка в предыдущих восьми матчах и приехавшая без восьми зараженных коронавирусом игроков и главного тренера, сопротивлялась очень достойно. Ее вратарь Леццерини, несмотря на 3:24 по ударам по воротам, 3:12 по ударам в створ, 30:70 по владению мячом, работал не очень тяжело. Тот же Джеко даже заявил, что этот матч был одним из наиболее сложных для чемпиона в нынешнем сезоне. Матч дома против 17-ой команды лиги.



28 домашних матчей "Интера" подряд без поражений. Из них 24 победы. В том числе и эта, чемпионская по духу.





"Наполи" и "Рома"





К "Наполи" и "Роме" претензий никаких. Как заявляет Лучано Спаллетти, чрезвычайное положение закончилось. Почти все больные и травмированные вернулись. Даже Лоренцо Инсинье вышел на поле, впервые после подписания контракта с "Торонто". И забил свой 115-й гол за клуб, сравнявшись по голам с Диего Марадоной. Соперником была "Салернитана", то есть речь о региональном дерби. Однако она приехала без шести заболевших, и даже ее главный тренер Стефано Колантуоно еще до матча заявил, что добыть в нем результат невозможно.



Несмотря на 26:1 по ударам по воротам, 82:18 по владению мячом, нельзя сказать, что "Наполи" провел блестящий матч. На 45-ой минуте счет был 1:1. Спаллетти признал падение темпа после первого забитого, желает улучшить нацеленность и характер. Впрочем, после такого сложного периода победа, да ещё и разгромная, должна просто радовать.



Должна просто радовать победа и "Рому". Тем более - в гостях, где обычно играет слабо. На потерю 1:3 и поражение от "Ювентуса", на прямые обвинения от своего тренера Жозе Моуриньо в бесхарактерности игроки ответили тремя победами в лиге и Кубке подряд. В Эмполи после равных 23-ех минут они просто забили четыре мяча за 13 с помощью контратак, рикошетов и угловых, и дальнейшее уже не имело значения.



Особо следует отметить Сержиу Оливейру. Он отличился во всех этих матчах. Январский новичок сразу же вошёл в игру и принёс "Роме" то, чего ей не хватало - баланс в центре поля и характер. Вчера он забил в падении внешней стороной стопы, а также ассистировал. Неужели его трансфер станет переломным в сезоне?





Середняки





"Фиорентина" повела себя как середняк. После 5:2 в Кубке в Неаполе и 6:0 в лиге над "Дженоа" она приехала к "Кальяри" из зоны вылета, смазала пенальти в дебюте, реализовала лишь один из созданных моментов, пропустила, осталась вдесятером и затем героически выбиралась. Выбралась лишь до ничьей. "Торино" мог одержать пятую победу в шести последних матчах и ворваться в борьбу за Еврокубки, попадал трижды в каркас ворот (21:6 по ударам), но пропустил на 88-ой минуте от "Сассуоло" и не победил.



Сам "Сассуоло" уже во втором матче подряд просто отсутствует на поле. "Эмполи" пропустил как минимум четыре мяча в трех последних домашних матчах. "Болонья" же и вовсе проиграла шестой из семи на всех полях. Лишь "Верона" поддержала заявку на Еврокубки. Она уже с третьей победой в четырёх последних матчах. Благодаря голу в концовке от Николы Калинича. Его первому с сентября. Игор Тудор даже жалеет, что перерыв наступил именно сейчас. Хотя о Еврокубках говорить не хочет.





Аутсайдеры





"Специя" уже сделала заявку на переход в середняки. С четырьмя победами в пяти матчах, с восемью очками над зоной вылета. Причем все победы знаковые. Над "Наполи" и "Миланом" в гостях, в двух лигурийских дерби против аутсайдеров. Она прежде всего кардинально улучшила оборону. В матче с 36-ю фолами отдала мяч "Сампдории", уверенно и терпеливо ждала и дождалась контратаки. "Дории", в принципе, также не следует посыпать голову пеплом. Это первый матч ее старого-нового тренера Марко Джампаоло. Есть возможности прогресса.



Поборолись и большинство других аутсайдеров. "Дженоа" также начала каденцию с новым тренером, также играла гораздо смелее, чем ранее и даже не проиграла. После 0:6 было очень важно не пропустить и вернуть чувство собственного достоинства. Для "Удинезе", в январе жестоко страдавшего от травм и коронавируса, такой результат также в плюс в стратегическом плане. "Венеции" не хватило совсем чуть-чуть против чемпиона. А "Кальяри" даже должен быть разочарован, что пропустил от "Фиорентины" в численном большинстве.



В Специи 64 минуты отыграл Виктор Коваленко. Вернувшись в стартовый состав впервые за семь матчей. Действовал на позиции выдвинутого опорника, постоянно выдвигаясь в прессинг на одной линии с центрфорвардом. Явно задание тренера. Тьяго Мотта признал, что роль, которую получил украинец, было непросто выполнить, но заявил, что он поработал хорошо. СМИ не поняли, был ли он опорником, атакующим полузащитником или нападающим, признавали, что активно шёл вперёд, пытался действовать технично, но не получалось.



Оценки - 5.5 или 6, среди худших в команде. Можно понять, ведь он отдал лишь 18 передач. Это третий результат с конца в команде за 64 минуты. Как и 26 касаний мяча. Но в целом сложную тактическую работу он выполнил неплохо. 77 процентов точных передач - сам по себе результат невысокий, но третий в команде. Временами он неплохо снижал давление в центре поля умными пасами. Проблема лишь одна - вышедший вместо него Агудело отыграл замечательно и заработал ассист.



Лучший игрок тура - Сержиу Оливейра ("Рома"). Изменит сезон своей команды?



Прорыв тура - Эдин Джеко ("Интер"). Как писали ведущие СМИ, если бы не гол на 90-ой минуте - уничтожили бы его критикой



Разочарование тура - Топ-матчи. Футбола в них не было



Лучший вратарь тура - Борис Радунович ("Кальяри"). Пять сейвов, в том числе и пенальти



Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Специя"). Отдал мяч "Сампдории" и поймал её на контратаке, преуспел с заменой

Фото - Ansa