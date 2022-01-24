Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчини вызвал 31-летнего Балотелли на январские тренировки сборной Италии
"Почему всегда я" последний раз был в сборной в 2018 году
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер сборной Италии опубликовал полную заявку команды на двухдневный тренировочный сбор в Коверчано. К команде присоединится форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли.
???? #Mancini had called up 35 #Azzurri for the training camp taking place from 26 to 28 January in #Coverciano— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) January 24, 2022
Balotelli returns alongside seven new names ????????
More info: https://t.co/57EuhquHCq#VivoAzzurro pic.twitter.com/qzuaSybVBf
Вратари:
- Марко Карнезекки ("Кремонезе");
- Алессио Краньо ("Кальяри");
- Алекс Мерет ("Наполи");
- Сальваторе Сиригу ("Дженоа").
Защитники:
- Алессандро Бастони ("Интер");
- Кристиано Бираги ("Фиорентина");
- Давиде Калабрия ("Милан");
- Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини ("Ювентус");
- Джованни Ди Лоренцо ("Наполи");
- Алессандро Флоренци ("Милан");
- Луис Фелипе ("Лацио");
- Джанлука Манчини ("Рома");
- Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои ("Аталанта").
Полузащитники:
- Николо Барелла, Стефано Сенси ("Интер");
- Брайан Кристанте ("Рома");
- Николо Фаджоли ("Кремонезе");
- Давиде Фраттези ("Сассуоло");
- Мануэль Локателли ("Ювентус");
- Маттео Пессина ("Аталанта");
- Самуэле Риччи ("Эмполи");
- Сандро Тонали ("Милан").
Нападающие:
- Марио Балотелли ("Адана Демирспор");
- Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка ("Сассуоло");
- Федерико Бернардески ("Ювентус");
- Чиро Иммобиле ("Лацио");
- Лоренцо Инсинье ("Наполи");
- Жоао Педро ("Кальяри");
- Маттиа Дзакканьи ("Лацио");
- Николо Дзаньоло ("Рома").
Популярное сейчас
- Зидан, Бензема и Маджер - кабилы. Их свыше 8 млн, у них есть своя сборная, но в Алжире она вне закона
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
- Серия А. Результат Дженоа против Удинезе тот же, игра совсем другая
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса