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Манчини вызвал 31-летнего Балотелли на январские тренировки сборной Италии

Италия
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"Почему всегда я" последний раз был в сборной в 2018 году

Манчини вызвал 31-летнего Балотелли на январские тренировки сборной Италии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Твиттер сборной Италии опубликовал полную заявку команды на двухдневный тренировочный сбор в Коверчано. К команде присоединится форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли.

Вратари:

  • Марко Карнезекки ("Кремонезе");
  • Алессио Краньо ("Кальяри");
  • Алекс Мерет ("Наполи");
  • Сальваторе Сиригу ("Дженоа").

Защитники:

  • Алессандро Бастони ("Интер");
  • Кристиано Бираги ("Фиорентина");
  • Давиде Калабрия ("Милан");
  • Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини ("Ювентус");
  • Джованни Ди Лоренцо ("Наполи");
  • Алессандро Флоренци ("Милан");
  • Луис Фелипе ("Лацио");
  • Джанлука Манчини ("Рома");
  • Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои ("Аталанта").

Полузащитники:

  • Николо Барелла, Стефано Сенси ("Интер");
  • Брайан Кристанте ("Рома");
  • Николо Фаджоли ("Кремонезе");
  • Давиде Фраттези ("Сассуоло");
  • Мануэль Локателли ("Ювентус");
  • Маттео Пессина ("Аталанта");
  • Самуэле Риччи ("Эмполи");
  • Сандро Тонали ("Милан").

Нападающие:

  • Марио Балотелли ("Адана Демирспор");
  • Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка ("Сассуоло");
  • Федерико Бернардески ("Ювентус");
  • Чиро Иммобиле ("Лацио");
  • Лоренцо Инсинье ("Наполи");
  • Жоао Педро ("Кальяри");
  • Маттиа Дзакканьи ("Лацио");
  • Николо Дзаньоло ("Рома").
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В статье: Марио Балотелли Роберто Манчини Италия
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