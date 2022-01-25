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По знакомому маршруту. Ювентус может переманить очередного лидера Фиорентины

Италия
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Один билет "Флоренция – Турин", пожалуйста

По знакомому маршруту. Ювентус может переманить очередного лидера Фиорентины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство туринского "Ювентуса" ведет переговоры с боссами флорентийской "Фиорентины" по поводу трансфера нападающего Душана Влаховича. По информации итальянских СМИ, а также инсайдера Фабрицио Романо, "бьянконери" сделали "фиалкам" первое официальное предложение.

"Фиорентина" может получить за 21-летнего страйкера 60 миллионов евро. Как сообщают источники, Влахович уже согласовал с "Ювентусом" пятилетний трудовой договор, оклад нападающего составит 7 миллионов евро в год. "Фиорентина" хочет продать игрока в этом месяце, чтобы максимизировать свою прибыль, поскольку у него осталось всего 18 месяцев по контракту.

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В том случае, если Душан присоединится к "Ювентусу", Альваро Мората снова станет приоритетным вариантом для "Барселоны".

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.

Напомним, 5 октября 2020 года экс-лидер "Фиорентины" Федерико Кьеза на правах двухгодичной аренды перешел в "Ювентус" с обязательным правом выкупа за 40 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
violanews.com

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