По знакомому маршруту. Ювентус может переманить очередного лидера Фиорентины

Руководство туринского "Ювентуса" ведет переговоры с боссами флорентийской "Фиорентины" по поводу трансфера нападающего Душана Влаховича. По информации итальянских СМИ, а также инсайдера Фабрицио Романо, "бьянконери" сделали "фиалкам" первое официальное предложение.

"Фиорентина" может получить за 21-летнего страйкера 60 миллионов евро. Как сообщают источники, Влахович уже согласовал с "Ювентусом" пятилетний трудовой договор, оклад нападающего составит 7 миллионов евро в год. "Фиорентина" хочет продать игрока в этом месяце, чтобы максимизировать свою прибыль, поскольку у него осталось всего 18 месяцев по контракту.

В том случае, если Душан присоединится к "Ювентусу", Альваро Мората снова станет приоритетным вариантом для "Барселоны".

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.

Напомним, 5 октября 2020 года экс-лидер "Фиорентины" Федерико Кьеза на правах двухгодичной аренды перешел в "Ювентус" с обязательным правом выкупа за 40 млн евро.

