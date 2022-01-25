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"Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус
Тем не менее, охрану, видимо, Душану стоит нанять
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Фиорентины" крайне отрицательно отреагировали на новости по поводу перехода нападающего "фиалок" Душана Влаховича в стан туринского "Ювентуса". Ночью у домашнего стадиона клуба "Артемио Франки" появилась целая серия оскорбительных баннеров в адрес форварда:
"Уважение завоевывается не голами. Влахович – дерьмовый горбун".
"Охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, тебе конец!"
"Скоро увидимся, bad boy. Влахович – ты дерьмовый цыган".
В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.
“You don’t win respect with goals. Vlahovic" ( Fiorentina Fans) pic.twitter.com/PmiqgMsl8f— Z™ (@PrivArsenal_Z) January 24, 2022
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