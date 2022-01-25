  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус

Италия
(1 голосов)

Тем не менее, охрану, видимо, Душану стоит нанять

"Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Фиорентины" крайне отрицательно отреагировали на новости по поводу перехода нападающего "фиалок" Душана Влаховича в стан туринского "Ювентуса". Ночью у домашнего стадиона клуба "Артемио Франки" появилась целая серия оскорбительных баннеров в адрес форварда:

"Уважение завоевывается не голами. Влахович – дерьмовый горбун".

"Охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, тебе конец!"

"Скоро увидимся, bad boy. Влахович – ты дерьмовый цыган".

Читайте такжеПо знакомому маршруту. Ювентус может переманить очередного лидера Фиорентины

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pyvovarchyk (Львів)
25.01.2022 в 13:53
і Флоренція вважає себе культурною столицею Італії
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 13:33
Негодяй!
Ответить
0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
25.01.2022 в 12:46
підлітки прищаві балують, гармони...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...